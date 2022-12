Flere analytikere har sammenlignet Putin med Stalin og de forbrytelsene som ble gjort mot sitt eget folk. Får han også sitt eget folk mot seg, lever Putin farlig.

Etter at titusenvis av unge russiske soldater har falt i kampen for Russlands «spesialoperasjon» mot broderfolket i vest, begynner alarmklokkene å ringe.

Protestene ulmer under overflaten selv om det russiske regimet med alle midler prøver å holde opposisjonen i kne. Streng sensur hindrer offentlig kritikk. De få som tør å ta til ordet mot krigen og presidenten risikerer lange fengselsstraffer. Derfor har mange allerede flyktet fra det russiske diktaturet.

– Det utelukkes ikke at han vil tape krigen og miste makten

Nå kommer Putins tidligere taleskriver, Abbas Gallyamov, med oppsiktsvekkende påstander om det som kan være presidentenes hemmelige fluktplaner dersom regimet går i oppløsning.

Vladimir Putin skal være på god fot med Venezuelas president Nicolás Maduro. Foto: Yuri Kadobnov / AFP

– Putin har en plan om å flykte til Sør-Amerika hvis han taper krigen i Ukraina. Det utelukkes ikke at han vil tape krigen, miste makten og at han må evakuere et sted snarest, sier Gallyamov ifølge Business Insider. Uttalelsene skal være publisert på Telegram.

Fluktplanene skal allerede ha blitt påbegynt i våres etter at de russiske styrkene ble presset til retrett rundt hovedstaden Kyiv. Allerede da skal Kreml ha fått bange anelser om hva som kunne være i emning.

Senere gikk de russiske styrkene på nok et forsmedelig nederlag i Kharkiv etter at den ukrainske hæren gikk til en voldsom og uventet lynoffensiv. Da ble russiske styrker overrumplet og etterlot seg enorme mengder militært materiell.

– Putin vurderte først en plan for å evakuere til Kina

Ifølge Putins tidligere taleskriver skal noen land ha pekt seg som mest aktuelle skjulested for Putin. Presidentens backup-plan skal ha kodenavnet «Noahs ark».

– Putin vurderte først en plan for å evakuere til Kina, men avviste senere ideen. Kineserne er for selvbevisste og har forakt for tapere. Fluktplanene innebærer å flykte til Venezuela eller Argentina, sier Abbas Gallyamov. Putin skal være på god fot med Venezuelas president Nicolás Maduro.

Dersom Putin skulle velge en slik eksiltilværelse vil det bety at han må overlate styringen av Russland til andre. Spørsmålet er om han også har en plan for å vende tilbake eller om han da brenner alle broer til hjemlandet.

En mulig gamechanger



Russiske rekrutter tar et tog på en jernbanestasjon i Prudboi, Volgograd-regionen i Russland, 29. september 2022 etter Vladimir Putins ordre om mobilisering av 300.000 russere. Foto: AP

Putin skal ha en enorm formue skjult i utlandet, blant annet store gullreserver. Selv om deler av Putins midler er frosset, skal han være god for milliarder.

Til tross for de store tilbakeslagene under Ukraina-invasjonen er det få eksperter som mener det ligger an til et regimeskifte med det første. Selv om motstanden mot krigen er økende i Russland, soldatmødre protesterer og det foregår underskriftskampanjer på alternative nettplattformer, sitter Putin foreløpig trygt.

Ifølge en ny måling, som ikke var ment for offentligheten, er støtten til krigen i fritt fall etter at Putin ga ordre om å mobilisere 300.000 russere i september. Mobiliseringsordren er blitt omtalt som en mulig «gamechanger» internt i Russland ettersom den er svært upopulær og sendre hundretusener på flukt.

Nå er det ikke bare mødre og fedre i periferien i Russland som får sine sønner hjem i kiste, men også middelklassen i store russiske byer.

– Jeg gjenforteller vanligvis ikke innside-historier

Gallyamov har flere ganger kommet med lekkasjer fra tiden som taleskriver. Denne gang mener han det er viktigere enn noen gang å fortelle hva han vet fra kilder nær maktens sentrum i Kreml.

– Jeg gjenforteller vanligvis ikke innside-historier, men i dag skal jeg gjøre et unntak. For det første stoler jeg for mye på kilden, og for det andre er informasjonen veldig sterk, skriver Gallyamov på Telegram.

Abbas Gallyamov jobbet i Putins taleskriverteam fra 2000 til 2001, og deretter fra 2008 til 2010. Han har levd i eksil i Israel siden 2018.

