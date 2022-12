Det var under et møte med Russlands menneskerettighetsråd onsdag at Putin kunngjorde at den spesielle militæroperasjonen i Ukraina kan bli en «langtrukken affære», hvor erobring av nye områder er et avgjørende mål for Russland, skriver tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

Bruker menneskerettighetsrådet som krigsbrikke

Russiske pro-invasjonskanaler er positive til Putins uttalelser, hvor en russisk blogger sammenligner operasjonen i Ukraina med Russlands krigserfaringer i Syria, hvor de kjempet på daværende president Bashar al-Assads side. Bloggeren påpeker at russiske styrker ikke opplevde noe form for reell seier på slagmarken før det hadde gått ett år, som en liten påminnelse til det russiske folk om at umiddelbar seier sjeldent er tilfelle.

Nå hevder ISW at Putin bruker Russlands menneskerettighetsråd som en brikke i sin egen krigføring, til tross for at en rekke handlinger utført i løpet av krigens forløp er i strid med menneskerettigheter. Putin gjorde store endringer i rådet 17. november, hvor russiske menneskerettighetsaktivister og eksperter som stilte seg kritisk til Kremls sensur ble erstattet med prominente russiske militærskikkelser og politikere som støtter presidentens operasjon i Ukraina.

«Å bruke en menneskerettighetsorganisasjon til å drive lobbyvirksomhet til støtte for en morderisk krig i Ukraina strider i mot alle lovnader Putin og Kreml har kommet med til folket om å ivareta menneskerettigheter», skriver ISW.

Putin hevder på sin side at Vesten misbruker FNs menneskerettighetsråd til å undergrave Russlands territoriale rettigheter og suverenitet.

Russlands innbitte kamp om Azovhavet har kostet Ukraina dyrt. Havnebyen Mariupol ligger i ruiner etter de voldsomme kampene. Foto: Stringer/AFP/NTB

Hevder å ha vunnet Peter den stores kamp

Under samme møte pekte Putin på Russlands historiske posisjon i verden som et grunnlag for å videreføre militæroperasjonen.

Han sammenlignet seg selv med tsar Pjotr Aleksejevitsj Romanov I, kjent som Peter den store, og hevdet at han «har klart det tsaren drømte om»; å ha hele Azovhavet i sin hule hånd.

Peter den store, som ble kronet i 1682 i en alder av ti år, var lidenskapelig opptatt av å modernisere Russland, og å utvikle landet til en europeisk stormakt. Som skipstømmermann drømte han om at landet skulle bli en sjømilitær stormakt, og et viktig steg i retning dette målet var å erobre Azovhavet og ferdselsåren til Svartehavet. Dette klarte han aldri, men gjennom fredsavtalen i Konstantinopel i 1700 klarte han likevel å sikre Russland adgang til Svartehavet.

Kartet viser områder av Ukraina som foreløpig er i russiske hender, hvor direkte forbindelse mellom Russland og Krimhalvøya, gjennom Ukraina, gir Putin full kontroll over Azovhavet. Foto: Magnus Fossen

Azovhavet - og hvorfor det er så viktig

Det ble tidlig klart og tydelig at et av Putins fremste mål var å sikre seg Ukrainas kyst, som strekker seg fra Russlands grense, forbi Mariupol, via annekterte Krim og ned til havnebyene Kherson og Odesa, før man omsider møter på nabolandet og Nato-makten Romania.

Per dags dato har Russland kontroll på disse områdene, og dermed også kontroll på Azovhavet.

Det er ikke første gangen Putin har sammenlignet seg selv med herskerne av tsarriket Russland, hvor han har snakket varmt om Ivan den grusomme og Russlands siste tsar, Nikolaj II av huset Holsten-Gottorp-Romanov. Framsnakking av Russlands imperialistiske tid setter rammene for Putins mål i Ukraina, hvor han fremstiller det som berettiget at deler av Ukraina «kommer hjem» og blir en del av et større Russland. Samtidig bruker han tidligere russiske seiere og tap som grunnlag for videre krigføring, og gjør folket i Russland innforstått med at en lang og seig operasjon er å regne med.