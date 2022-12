Det var torsdags kveld at atomenergiselskapet, som følger nøye med på aktiviteten rundt Ukrainas atomkraftverk, varslet at Russland hadde plassert flere BM-21 Grad-våpensystemer like ved reaktor 6, skriver tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

«Stalinorgelets» etterkommer

BM-21 Grad er en lastebilmontert 122 millimeter flerrørs rakettkaster. Våpensystemet har kapasitet til å skyte 40 raketter av typen M-21 OF i løpet av 20 sekunder, og ble utviklet tidlig på 60-tallet som en oppfølger til det berømte «stalinorgelet», som ble flittig brukt under andre verdenskrig.

Ifølge Energoatom planlegger Russland trolig å bruke våpnene i angrep på byen Nikopol og gruvebyen Marhanets, som begge ligger i Dnipropetrovsk Oblast i sentrale Ukraina.

Ukrainske myndigheter uttrykker bekymring overfor publikasjonen The Guardian, hvor de frykter at Russland skal bruke atomkraftverket som base. Energoatom, som deler deres bekymring, understreker at dette er et «brudd på retningslinjer satt for atom- og strålesikkerhet».

Våpensystemene er av typen BM-21 Grad, som brukes på begge sider av krigen. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP/NTB

«Hemmelig russisk aktivitet» ved atomkraftverket

Det er ikke første gang Energoatom varsler bekymringsverdig russisk aktivitet på det nedstengte Zaporizjzja-området. I oktober meldte atomenergiselskapet at Russland drev med «hemmelig aktivitet» på atomkraftverkets område.

Arbeidet, som da angivelig hadde pågått i flere dager, ble varslet samtidig som ryktene begynt å svirre rundt bruk av skitne bomber i krigen i Ukraina. Energoatom fryktet at det var nettopp dette russiske styrker var i gang med å utvikle i Zaporizjzja.

Skitne bomber, kjent som «terrorbomben», inneholder radioaktivt materiale, slik som uranium, som spres over et område når de konvensjonelle eksplosivene i bomben går av.

Har stort skadepotensiale

De inneholder ikke store mengder radioaktivt materiale, slik som man for eksempel ser i en atombombe, men har likevel stort skadepotensiale.

Det radioaktive materiale blir som regel funnet på sykehus, på atomkraftverk eller ved laboratorier. Dette gjør at de er langt enklere å utvikle i skjul, og kan fraktes om bord i konvensjonelle kjøretøy.

Derfor vil man lettere kunne bli tatt på sengen av et slik angrep, siden etterretning ikke vil kunne fange opp at noe er i ferd med å skje, før det allerede har skjedd.

Enn så lenge er det ikke rapportert om bruk av slike våpen i krigen i Ukraina.

Energoatoms påstander om opprustning og utplassering av våpensystemer ved atomkraftverket er ikke bekreftet fra uavhengig hold.