Avisen The Guardian tok kontakt med Kirill Stremousov en varm sommerdag i august. «Jeg er i konstant lykkerus. Vi har vunnet, og jeg lever drømmen. Russland er kommet til Kherson for å bli», sa en opprømt Stremousov til den britiske publikasjonen.

Han hadde nylig blitt innsatt som Putins mann i Kherson, og trivdes i rollen som russiskinnsatt viseguvernør i Kherson-regionen. Men gleden ble kortvarig.

Døde brått på vei ut av Kherson

Det var onsdag 9. november, mens 45-åringen i hui og hast ble fraktet ut av Kherson, at kjøretøyet han satt i havnet i en ulykke. Da han satte kursen ut av området var han trolig allerede fullt klar over at drømmen om et russisk Kherson allerede var over.

Stremousov liv sto ikke til å redde og 45-åringen ble erklært omkommet.

Nå, en uke etter dødsfallet, er alle russiske styrker ute av Kherson by, og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj er på plass i byen.

– Dette er begynnelsen på slutten av krigen, jublet Zelenskyj i sentrum av Kherson, omringet av jublende ukrainere og ukrainske styrker.

Men faren er langt fra over, og Russland har neppe gitt opp på planene både Putin og Stremousov hadde for Kherson.

Men hvem var Kirill Stremousov?

Kirill Stremousov ble begravet i Simferopol på Krimhalvøya 11. november. Foto: Alexey Pavlishak / Reuters/NTB

Han ble født i østlige Ukraina i 1976 og hoppet fra den ene strøjobben til den andre fra svært ung alder. Han hevder blant annet å ha solgt blodhunder til Storbritannia og Nederland. Rotløs valgte han å legge ut på en lang reise i håp om «å finne seg selv og sitt kall». Veien gikk til Latin-Amerika, hvor han hev seg på motorsykkel og kjørte i Ernesto Che Guevaras fotspor.

«Jeg ønsket alltid å bli noen, slik som Che. Nå er jeg på vei dit» sa Stremousov til The Guardian i august.

Vel hjemme fra motorsykkelturen etablerte han seg selv som en ivrig blogger, propagandist og konspirasjonsteortiker. I intervjuet i august hevdet han at hjemlandet Ukraina var iferd med å bli ruinert av nynazister, samtidig som han gikk hardt ut mot det han hevdet var «vestlig pervers liberalisme».

Gjennom pandemien var Stremousov en av de fremste vaksinemotstanderne. Noe som ga ham nok en platform å vokse på.

Kherson-guvernør Volodymyr Saldo (i midten) avbildet under bisettelsen av Stremousov. Foto: Alexey Pavlishak / Reuters/NTB

Ble «Putins mann i Kherson»

I 2020 stilte han som ordførerkandidat i valget i Kherson, og fikk litt over en prosent av stemmene. Lite tilsa at han skulle komme til makten to år senere, og han hadde ikke gjort det, hadde det ikke vært for Putins invasjon av Ukraina.

Den russiske presidenten hadde behov for en synlig ukrainsk stemme, og valget landet på Stremousov. I april ble han erklært viseguvernør av Kherson.

På papiret var han Khersons andrepilot, men guvernør Volodymyr Saldo havnet tidlig i skyggen av ham, grunnet Stremousovs langt harde anti-ukrainske retorikk.

Stremousovs største bragd fant sted i Moskva i september, knappe to måneder før han døde, da han fikk ta del i Putins bombastiske feiring av annekteringen av totalt fire ukrainske områder, deriblant Kherson.

Plutselig sto Stremousov blant Russlands mektigste, og han er ikke den eneste Putin omtrent «har plukket fra gata».

– Putins vokabular og oppførsel minner mer og mer om en gangster, og presidenten har åpenbart omfavnet de mørkeste krokene av samfunnet, skrev den russiske politiske journalisten Andrei Pertsev nylig i en kronikk i tenketanken Carnegie Endowment.

Stremousov var nødeløs i sin kritikk av forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Alexei Nikolsky / RIA Novosti/AP/NTB

La seg ut med Sergej Sjojgu

Men Stremousov blekner i forhold til andre skikkelser Putin har valgt å løfte fram i løpet av krigen. I selskap med den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov og Wagner-leder Jevgenij Prigozjin, blir Stremousov plutselig langt mindre problematisk, hvis man tar nivå av innflytelse til betraktning.

Likevel kan han ha blitt for stormannsgal, og gått for langt, hvor selvtilliten hans vokste tilsynelatende i takt med hans politiske innflytelse. Han var nådeløs i sin kritikk av det russiske militæret da de mistet Kharkiv, hvor han gikk ut i en video og rådet landets forsvarsminister Sergej Sjojgu, en nær venn av Putin, til å skyte seg selv, skriver The Guardian.

– Jeg, som mange andre, hadde skutt meg selv dersom noe slikt hadde skjedd på min vakt, sa Stremousov.

Det var der skapet sto da Stremousov hev seg i bilen og satte kursen ut av Kherson, men han kom aldri så langt. Omstendighetene rundt dødsfallet, som fant sted for nøyaktig en uke siden, er fremdeles usikre. Men det heter seg at han døde i en bilulykke.