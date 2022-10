Under en videobeskjed på telegram tirsdag kveld langet krigsherren og Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov nok en gang ut mot ukrainerne og oppfordret til at Russland måtte legge hele landet under seg i det han omtalte som «jihad», hellig krig.

– Vårt territorium er ikke Zaporizjzja, ikke Kherson. Det er Odesa, Kyiv, Kharkiv. Enhver region og hele Ukraina er vårt russiske territorium, sa Kadyrov i meldingen.

Kadyrov er blant Russlands president Vladimir Putins nærmeste støttespillere og sa allerede dagen i forveien at han var skuffet over de russiske fremrykkingene i de annekterte områdene sør og øst i Ukraina.

– Om et prosjektil kommer i vår retning, vår region, så trenger vi å fjerne byene fra jordens overflate, så de aldri vil tenke på å skyte mot vår retning, sa han mandag.

Ukraina: Over 100 tsjetsjenske soldater angrepet

I mellomtiden melder Ukraina at mer enn 100 tsjetsjenske soldater ble rammet av et ukrainsk artilleriangrep i en russisk-kontrollert del av Kherson fylke sør i landet. Ifølge ukrainske myndigheter ble 40 drept og 60 fanget i ruinene.

Ifølge flere rapporter var det soldater som var sendt av Kadyrov, som ble drept, men denne informasjonen har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Det er ikke kjent om Kadyrovs melding tirsdag kveld kom før eller etter angrepet. I meldingen tar han til orde for en storoffensiv. De siste månedene har de russiske styrkene måttet se Ukraina ta tilbake bit etter bit av de okkuperte landområdene.

– Dere har mitt ord. Vi skal angripe dem hver eneste dag. Vi vil ikke ta disse djevlene som fanger. Vi vil la dem brenne. Vi vil ikke stoppe noe sted, raser Kadyrov, ifølge avisen The Moscow Times.

ISW: Økt frustrasjon blant Putins næreste

Ifølge den amerikanske tenketanken Institute of War (ISW) bærer Kadyrovs kommentarer preg av økt frustrasjon blant russiske ledere av hvordan «spesialoperasjonen» i nabolandet håndteres. De biter seg merke i at Kadyrov i de siste meldingene har gått bort fra å kalle konflikten for en «spesiell militær operasjon» og nå kaller det en krig, siden det nå er styrker på områdene Russland annekterte tidligere i høst.

«Kadyrovs uttalelser kritiserer indirekte skalaen for Russlands missilangrep mot ukrainsk energiinfrastruktur og følger linjen til flere russiske militærbloggere siden kampanjen startet 10. oktober.», skriver de i sin dagsrapport om krigen onsdag.

De mener at kampanjen lite sannsynlig vil tilfredsstille de mest krigshissige støttespillerne på lang sikt «gitt at Putin ikke klarer å fikse de mange feilene innenfor den russiske militære kampanjen i Ukraina og heller ikke klarer å levere på sine maksimalistiske lovnader.»

Ifølge ISW er det stadig flere russiske ledere som mener det var en feil av president Vladimir Putin å annektere de fire ukrainske fylkene Kherson, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk før han kunne sikre grensene til fylkene.

