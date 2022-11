Forrige uke rykket ukrainske styrker inn og gjenerobret byen Kherson, etter at russiske styrker kunngjorde full uttrekning av sine styrker fra byen. Kreml hevder at uttrekningen utelukkende er en omgruppering, og ikke er å anse som et nederlag, men for ukrainere er seieren åpenbar. I løpet av helgen har en rekke videoer og bilder fra sentrum av Kherson dukket opp på sosiale medier, hvor man ser sivilbefolkningen som sakte men sikkert kommer ut av ruinene av hjemmene sine og omfavner de ukrainske soldatene.

Byen er deres igjen, men de er langt ifra trygg.

«Krigen er inne i en kritisk fase»

Satellittfoto frigitt 11. november av Maxar Technologies viser ødeleggelser ved Kakhovka-demningen. Foto: Maxar Technologies/Reuters/NTB

Russiske styrker har etterlatt seg et Kherson i ruiner, med lite vann, lite mat og ødelagt infrastruktur, og fylket rundt byen, Kherson oblast, er fremdeles under okkupasjon.

«Krigen er nå inne i en kritisk fase» skriver britiske The Guardian i en analyse. Ukrainske styrker har dårlig tid og må raskt etablere seg i Kherson by og omegn og sikre fungerende infrastruktur, noe som vil bli svært krevende i møte med sprengte veier og broer.

Russiske styrker sprengte hovedveien bak seg idet de forlot Kherson, samt broen som går fra Kherson og over elven Dnepr. Russiske styrker har selv tilsynelatende utpekt områdene langs enorme Dnepr som sitt nye mobiliseringsområde.

En av de mest kritiske bekymringsmomentene er den delvis ødelagte Kakhovka-demningen. Satellittbilder bekreftet for et par uker siden at demningen er påført skader som følge av et angrep. Det er usikkert hvilket hold angrepet kom fra, og dersom demningen skulle briste kan det få enorme konsekvenser. Et slikt angrep vil kunne forårsake store tap av sivile menneskeliv, og vil dermed være å regne som en krigsforbrytelse av Genèvekonvensjonene, skriver The Guardian.

Nova Kakhovka, byen som demningen har sitt navn fra, samt Antonivka-broen, er de eneste to punktene hvor man kan krysse Dnepr-elven sør for okkuperte Zaporizjzja. Dersom de blir ødelagt vil det være både risikabelt og svært krevende for ukrainske styrker å avansere mot den okkuperte kystlinjen, som strekker seg ned til Krimhalvøya.

Ukrainske soldater på plass utenfor byen Bakhmut. Byen står på listen over ISWs bekymringsmoment angående de kommende ukene og månedene. Foto: Blent Kilic / AFP/NTB

ISW: Ny russisk offensiv er under oppseiling

Ifølge tankesmia Institute for the study of war (ISW) er ukrainske styrker godt i gang med å etablere sitt fotfeste i og rundt Kherson.

Kartet viser den okkuperte landsforbindelsen mellom Russland og Krim, hvor både Kherson by og Kherson oblast er markert. Foto: Magnus Fossen

«Verifiserte videoer og bilder bekrefter at ukrainske styrker har gjort fremskritt nordvest, vest og nordøst for Kherson, skrev ISW i en rapport søndag. Samtidig skriver de at russiske styrker tilsynelatende har skiftet fokus.

– En ny russisk offensiv mot Donetsk oblast ser ut til å være under oppseiling. Putin ga sannsynligvis general Surovikin tillatelse til å trekke styrkene ut av Kherson under lovnad om å ta hele Donetsk oblast, skriver ISW.

Sergej Surovikin, kjent som «dommedagsgeneralen», er en russisk krigsgeneral som er utnevnt til øverstkommanderende for de russiske styrkene i Ukraina. Han har tidligere vært øverstkommanderende for de russiske styrkene i Syria.

President Volodymyr Zelenskyj var på plass i Kherson mandag. Foto: AFP/NTB

«En gryterett av styrker»

Russland har for øyeblikket sine offisielle styrker, mobiliserte tjenestemenn, Wagner-gruppen og reservestyrkene BARS i Donetsk oblast. I tillegg får de hjelp fra de pro-russiske tsjetsjenske styrkene, som er sendt inn i Ukraina av Ramzan Kadyrov.

«Denne bisarre gryteretten av styrker vil ha langt dårligere kampevner enn det en mobilisering av faktiske russiske styrker av samme størrelse vil kunne hatt», skriver ISW.

Dermed kan Ukraina ha et midlertidig fortrinn og momentum, dersom de fortsetter å rykke fram. Russland er angivelig i gang med å trene opp om lag 120.000 ferske soldater som etter planen skal til fronten nærmere våren, og Ukraina vil sannsynligvis benytte dette vinduet til å gjenerobre flere av okkuperte områdene.

