Det siste året har flere styrtrike, mektige russiske menn, såkalte oligarker, mistet livet i ulykker eller til selvmord.

Dette har fått media og andre til å heve et øyenbryn, og flere har satt et spørsmålstegn ved om de faktisk er ulykker, eller om de har blitt tatt av dage.

Den britiske finansmannen Bill Browder, mener det er snakk om drap, og at penger er årsaken.

– Etter hvert som sanksjonene biter på, vil flere bli drept, sier han til svenske SVT Nyheter.

Hevder regjeringen er involvert

Browder var en suksessfull forretningsmann i Russland, og har selv erfart hvordan både politikk og vold fungerer. Da han begynte å etterforske korrupsjon, fikk han flere fiender i regimet, og har blitt truet på livet.

Advokaten hans ble imidlertid fengslet og døde. Nå er han derfor en aktiv Putin-kritiker og menneskerettighetsaktivist.

Han er sikker på at de mange drapene, særlig i olje- og gassnæringen dreier seg om planlagte drap.

– Det er ikke så mange dødsfall i olje- og gassnæringen på ett år uten at det er et mønster, slår han fast.

Ifølge Browder er det i særlig den bransjen nå en enorm kamp om penger og makt. Dette fordi sanksjonene Vesten har påført Russland har rammet andre deler av russisk økonomi hardt, mens det fortsatt renner penger inn i olje- og gassnæringen.

Browder er heller ikke i tvil om at den russiske regjeringen er direkte involvert i dødsfallene. Politikk og økonomi henger for tett sammen i Russland til at det ikke er realiteten.

Flere døde under mistenkelige omstendigheter

En måned før krigen brøt ut ble en toppsjef i det mektige energiselskapet Gazprom funnet død i sin egen hytte i utkanten av St. Petersburg. Leonid Sjulman (60) ble funnet liggende død på badegulvet. Like ved lå det et selvmordsbrev.

24. februar, få timer etter at Russland gikk til fullskala invasjon, ble nok en Gazprom-topp, Alexander Tyulyakov (65), funnet død i en garasje i samme boligområde som Sjulmans hytte ligger. Også dette dødsfallet ble rapportert som selvforskyldt.

Fire dager senere ble den ukrainsk-fødte oligarken Mikhail Watford (66), som hadde tett tilknytning til russisk gass , funnet død i sitt hjem i London i England. Ifølge The Guardian døde 66-åringen under uforklarlige, men likevel ikke mistenkelige, omstendigheter.

24. mars ble den russiske milliardæren Vasilyj Melnikov (43), hans kone og to barn funnet døde i sitt hjem i Nizjnij Novgorod i vestlige Russland. Melnikov, hans 41 år gamle kone og deres to sønner på 10 og 4 år døde som følge av stikkskader påført med et våpen funnet på eiendommen. Ifølge russisk media skal oligarken ha drept familien før han tok sitt eget liv, men naboer og slektninger stiller seg tvilende til forklaringen.

Under en måned senere, 18. april, ble den tidligere Gazprombank-visepresidenten Vladislav Avajev (51) , funnet død i sin luksusbolig i Moskva. Dørene var låst fra innsiden, og i boligen lå Avajev, hans 47 år gamle kone Yelena og deres 13 år gamle datter Maria døde. Et skytevåpen ble funnet i Avajevs hånd, skriver CNBC.

Dagen etter ble nok en gass-gigant, tidligere Novatek-topp Sergej Protosenja (55) , funnet død i sitt hjem i Spania. Ektefellen og deres datter ble også funnet døde i det som omtales som drap og selvdrap. Ifølge spansk politi skal Protosenja ha drept sin 53 år gamle kone og 18 år gamle datter med øks, før han skal ha tatt sitt eget liv. Oligarkens 22 år gamle sønn insisterer imidlertid på at faren aldri ville ha forvoldt sin egen families død, skriver britiske Mirror.

I mai ble den tidligere Lukoil-toppsjefen Aleksandr Subbotin (43) funnet død i kjelleren på en adresse i utkanten av Moskva. Russisk media meldte at boligen tilhørte den selverklærte healeren sjaman Magua. I retten forklarte Magua at Subbotin dukket opp utenfor hans hjem sterkt ruspåvirket og krevde å bli helbredet. Magua skal så ha gjennomført et rituale som skal kurere bakfylla, men hvordan Subbotin til slutt endte opp i kjelleren vites ikke.

1. september ble styrelederen for den russiske oljegiganten Lukoil, Ravil Maganov (67) , funnet død, angivelig etter å ha falt ut av et vindu på et sykehus i Moskva, skriver Reuters. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Mash skal dødsfallet ha vært selvforskyldt.

I tillegg skal en oligark ha blitt funnet hengt fra rekkverket i hagen sin, en annen faller ned en veldig lang trapp, mens en tredje drukner etter å ha falt av motorbåten sin. Flere skal også ha blitt skutt.

Totalt kan det være snakk om minst 14 dødsfall, ifølge SVT Nyheter.