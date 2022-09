– Tre lekkasjer er mistenkelige. Det er klart at når det er tre lekkasjer på to forskjellige rør i løpet av et døgn, lurer man på om det er sabotasje. Det er veldig uvanlig, sier militæranalytiker Anders Puck Nielsen i Forsvarsakademiet, til dansk TV 2.

Han mener pilene peker direkte mot Russland.

Tyskland: Trolig angrep med ubåt

Det var mandag kveld at den ene rørledningen begynte å lekke. Få timer senere ble det konstatert to lekkasjer på den andre. Lekkasjene er oppdaget i internasjonalt farvann utenfor den danske øya Bornholm.

Ifølge Nord Stream AG er skadene på gassrørledningene uten sidestykke, og lar seg neppe reparere med det første, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den tyske regjeringen har allerede lansert teorien om at gassrørledningene er ødelagt i et målrettet angrep enten med ubåt eller dykkere, skriver Tagesspiegel.

Nå forsterker militæranalytiker Anders Puck Nielsen mistanken med å navngi hvilket land han mener kan stå bak det som kan være sabotasje av svært alvorlig karakter.

– Kan være et signal om at man må være forsiktig

Han mener Russland kan bruke lekkasjene som et argument for ikke bare å utsette gjenåpningen av gassleveransene til Europa, men å stenge av gassen til Europa helt.

På den måten kan Putin presse opp prisene på energi opp til ekstreme nivå, og samtidig undergrave Vestens vilje til å støtte Ukraina ved å gjøre det så kostbart som mulig.

– Her kan det være et signal om at man må være forsiktig, for systemene man setter opp for å gjøre seg uavhengig av russisk gass er også sårbare. Det er en underforstått trussel at dette også kan ramme de andre gassledningene, sier Anders Puck Nielsen.

Danmark: – Svært alvorlig

Han viser til at gasslekkasjene skjer samtidig som den 900 kilometer lange gassrørledningen Baltic Pipe med naturgass fra norske gassfelt til Polen via Danmark, og det er neppe er tilfeldig.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen tror ikke lekkasjene er tilfeldig.

– Det er uvanlig, og jeg vil si at vi fra regjeringens og myndighetenes side tar dette svært alvorlig. Det er tre lekkasjer med litt avstand mellom dem. Derfor er det vanskelig å forestille seg at det som skjer er tilfeldig, sa Fredriksen på en pressekonferanse tirsdag.

Polens statsminister: Det er sabotasje

Gasslekkasjene i rørledningene Nord Stream 1 og 2 skyldes sabotasje, sier Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

– Vi vet ikke detaljene om det som skjedde i dag, men vi ser klart og tydelig at det var en sabotasjehandling, sier Morawiecki tirsdag.

Han mener denne sabotasjen trolig er begynnelsen på en ny eskaleringsfase av krigen i Ukraina.

Morawiecki går lengre enn sine kolleger i Tysklands og Danmarks regjeringer, som begge har sagt at mye tyder på at det kan stå sabotasje bak, uten å slå det fast.

Det er oppdaget lekkasjer fra gassrørledningene utenfor danske Bornholm. Rørledningene er bygd for å bringe russisk gass til Europa, men ingen av de to er i drift.

Ekspert: Neppe er snakk om en ulykke

Det første tegnet til at noe var galt, kom mandag kveld da trykket i Nord Stream 2 plutselig falt fra 105 til 7 bar på kort tid. Begge rørledningene inneholder gass, og lekkasjene kan føre til eksplosjoner.

Tomas Kåberger, professor i industriell energipolitikk ved Chalmers tekniska högskola og tidligere generaldirektør for Energimyndigheten, sier til TT at det neppe er snakk om en ulykke.

– Det er usannsynlig at tilfeldige hendelser skulle føre til at begge ledningene ble skadd.

Det svenske Sjöfartsverket overvåker nå situasjonen øye og advarer fartøy i Østersjøen.

Russland bekymret



Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier tirsdag at gasslekkasjene i rørledningene Nord Stream 1 og 2 skyldes sabotasje.

– Vi vet ikke detaljene om det som skjedde i dag, men vi ser klart og tydelig at det var en sabotasjehandling, sier Morawiecki ifølge nyhetsbyrået DPA.

Også fra Kreml kommer det nå signaler om hva de mener kan ha utløst de store ødeleggelsene på gassforsyningen til Europa.

– Ingen årsaker kan utelukkes. Sabotasje kan være en årsak til gasslekkasjene fra Nord Stream-ledningene i Østersjøen, sier den russiske regjeringens talsmann Dmitrij Peskov tirsdag ettermiddag, ifølge Reuters.

Peskov legger til at Kreml er svært bekymret over lekkasjen.