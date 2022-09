Idet russiske styrker trakk seg ut av okkuperte områder i Ukraina denne måneden, har den russiske presidenten igjen gått langt i å true med bruk av atomvåpen. Det er trolig snakk om såkalte taktiske atomvåpen

– I en situasjon hvor vårt lands territoriale integritet er truet og for å forsvare Russland og vårt folk, vil vi helt klart gå til anvendelse av alle våpensystem som er tilgjengelige for oss. Det er ikke en bløff , sa Vladimir Putin i en tale sist uke.

Misforståelse om taktiske atomvåpen



CNNs Brad Lendon referer i en analyse til den amerikanske forskerorganisasjonen Federation of American Scientists som har anslått at Russland har i alt 4477 atomstridshoder. Rundt 1900 av disse skal være taktiske, altså ikke-strategiske.

Taktiske atomvåpen har mindre sprengkraft enn strategiske, og er ment å ta ut spesifikk mål, slik som en kolonne med tanks.

Strategiske atomvåpen er «designet til å ta ut hele byer og vel så det», skriver CNN.

Men det er en misforståelse at taktiske atomvåpen er små, annet enn i direkte sammenligning med strategiske. Taktiske atomvåpen har en sprengkraft tilsvarende 10 til 100 kilotonn dynamitt og kan gjøre stor skade. Det vet vi fra Japan i 1945. Bombene USA slapp over Hiroshima og Nagasaki hadde sprengkraft på henholdsvis 15 og 21 kilotonn, og drepte henholdsvis 70.000 og 35.000 mennesker momentant. I tillegg døde titusenvis i tiden etter av strålingsskader.

Ikke størrelsen som er avgjørende



Ifølge Alex Wellerstein ved Stevens Institute of Technology i New Jersey er det ikke størrelsen på sprengkraften, men valget av mål som er den viktigste forskjellen mellom taktiske og strategiske våpen.

«Atombombene i Japan var 'strategiske' angrep med målsetning å ødelegge moral og skremme Japan til å overgi seg. Det som gjorde 15 kilotonn til strategisk var hvor den skulle slippes», skrev Wellerstein på bloggen Outrider tidligere i år.

Ideen med taktiske atomvåpen er at de vil kunne stanse en krig, slik at man slipper å bruke strategiske atomvåpen, noe som etter et motangrep ville etterlatt oss med helt ødelagte sivilisasjoner.

Dette mener organisasjonen Union of Concerned Scientists er en feilaktig og farlig idé.

«Taktiske atomvåpen ... avstedkommer med større tvetydighet, noe som åpner for muligheten for at et land kan tenke at de kan komme unna med begrensede angrep», mener organisasjonen.

Det er en analyse flere analytikere støtter, skriver CNN.

Krigen kan spinne ut av kontroll



Amerikanske krigssimulatorer forutser en krig som raskt spinner ut av kontroll, om det tas i bruk taktiske atomvåpen. En simulator ved Princeton University forutser mer enn 90 millioner døde og skadde.

Ifølge Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) er dagens Europa et langt farlige sted å slippe en atombombe enn Japan i 1945, da befolkningene var mindre og relativt isolerte.

«Nødetater ville ikke vært i stand til å respondere effektivt, og det ville spredt seg panikk som ville føre til masseforflytning av folk og alvorlige økonomisk ødeleggelse. Flere bomber ville selvsagt gjøre det enda mye verre», skriver ICAN på nettsidene sine.