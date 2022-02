Det skriver flere amerikanske aviser, deriblant Bloomberg , Washington Pos t, CBS og New York Times.

Avisene refererer til et notat fra Biden-administrasjonen som er oversendt FN.

I notatet går det fram at USAs etterretning skal ha fanget opp at toppledelsen i det russiske forsvaret skal ha utarbeidet en konkret liste med navn på sentrale personer i det ukrainske maktapparatet som skal likvideres eller fengsles ved en invasjon.

Nærmere 200.000 kampklare russiske soldater



Nyheten innebærer en ny omdreining i den allerede svært spente situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland der nærmere 200.000 kampklare russiske soldater nå står oppmarsjert.

USAs president Joe Biden har uttalt at det allerede skal ha blitt tatt en avgjørelse om å invadere, men dette er ikke bekreftet. Uttalelsen er også blitt møtt med kritikk. Både fordi det kan bidra til å eskalere situasjonen, men også fordi ukrainske myndigheter ikke ønsker å skape panikk i egen befolkning.

Har plukket ut 35 strategiske bombemål



Store russiske styrker står klare til å kunne invadere Ukraina på kort varsel. Foto: AP

I tillegg til den omtalte dødslisten, kommer det også meldinger om at russiske styrker skal ha plukket ut minst 35 strategisk viktige mål som skal bombes sønder og sammen i startfasen av en invasjon.

Det går fram av en ny estisk etterretningsrapport, som blant annet er gjengitt av Dagens Nyheter og Expressen. De 35 bombemålene inkluderer flybaser, militære hovedkvarter og atomkraftverk.

Tredje fase: Bakkestyrker



Ifølge en Nato-kilde vil russerne trolig først slå ut visse strategiske mål for å forstyrre det ukrainske forsvaret, og dermed gjøre det lettere å erobre Ukraina.

– Det kan gjøres ved å bruke kamphelikoptre, kampfly, bakkeraketter og cruiseraketter fra Svartehavet. Så kan det i en tredje fase settes inn bakkestyrker der det trengs for å bli kvitt regimet, sier kilden til Dagens Nyheter.

Da Russland invaderte Tsjetsjenia og Afghanistan ble det begått en rekke brudd på menneskerettigheter, hvor også henrettelser, tortur og kidnapping inngikk. I Syria var Russland en vitkig støttespiller for Assad som begikk krigsforbrytelser.

Advarer mot tortur og menneskerettighetsbrudd



I brevet som er stilet til FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet, skriver USA at de er svært bekymret og advarer mot en potensiell humanitær katastrofe.

– Vi har også troverdig informasjon at russiske styrker sannsynligvis vil bruke dødelige tiltak for å hindre fredelige protester eller på annen måte motvirke fredelige former for motstand av sivilbefolkningen, heter det i brevet.

USA advarer om at russiske militære styrker vil begå menneskerettighetsbrudd som inkluderer kidnappinger og tortur. Dette er forbrytelser som kan rettes mot politiske dissidenter og religiøse og etniske minoriteter.