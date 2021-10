«Jeg tror dette stedet er stappfullt av barn», skal en politimann ha sagt idet de begynte å rive opp gulvet i krypkjelleren til John Wayne Gacy. Nyheten om at mannen som drev tre Kentucky Fried Chicken-restauranter – og som i mange år hadde vært visepresident i den lokale veldedighetsorganisasjonen Waterloo Jaycees – også var en seriemorder, rystet lokalsamfunnet i Waterloo i delstaten Iowa, skriver The Chicago Tribune.

Veldedighetsorganisasjonen United States Junior Chamber, også kjent som Jaycees, er en opplærings- og samfunnsorganisasjon for mennesker mellom 18 og 40 år, og det var nettopp her Gacy fant sitt første offer.

33 ofre på seks år

Det var i 1967 at 25 år gamle Gacy kom i kontakt med 15 år gamle Donald Voorhees, en sønn av Gacys venn og kollega ved Waterloo Jaycees. Gacy inviterte Voorhees med seg hjem til seg for å se film. I løpet av kvelden skal Gacy ha skjenket Voorhees full på alkohol og forgrepet seg på ham. Året etter gikk 15-åringen til politiet og Gacy ble siktet og omsider dømt for voldtekten av Voorhees og 16 år gamle Edward Lynch, som senere også gikk til politiet. Gacy ble dømt til 10 år i fengsel, men ble prøveløslatt etter ett år. Et av kravene var at Gacy måtte forlate Waterloo, og han valgte derfor å flytte tilbake til sitt fødested Chicago. Her begynte drapsbølgen.

Gacy skal ha lokket til seg, voldtatt og drept totalt 33 unge menn og gutter i tidsperioden 1972 til 1978, hvor 26 av dem ble funnet i krypkjelleren i Gacys enebolig, tre ble funnet begravet andre steder på eiendommen, og ytterligere fire ble funnet i Des Plaines-elven i Chicago.

Gacys metode gikk ut på å lokke guttene med seg hjem, for så å skjenke dem fulle, forgripe seg på dem og drepe dem med kvelning. Han skal ha lagt likene under sengen sin i ett døgn før han kvittet seg med dem, enten ved å begrave dem hjemme eller ved å frakte dem til en bru som krysser Des Plaines-elven.

(Saken fortsetter under bildet).

Gacys hjem, hvor flesteparten av ofrene ble funnet, ble revet i 1979. Foto: AP/NTB

Politiet fattet mistanke

I 1978 begynte politiet å fatte mistanke da 15 år gamle Robert Piest ikke kom hjem fra deltidsjobben sin. Gacy var på handletur da han stakk innom apoteket Piest arbeidet på, og nevnte til en annen ansatt at selskapet hans var på leting etter arbeidskraft. Piest overhørte samtalen og viste interesse og forsvant ut av apoteket sammen med Gacy for å prate om jobbmuligheten. Da 15-åringen ikke dukket opp hjemme ble politiet informert om samtalen med Gacy. En kort bakgrunnssjekk avslørte at Gacy var tidligere dømt for overgrep mot tenåringsgutter og politiet valgte å ta en prat med ham.

Politiet fikk ransakelsesordre i Gacys hjem, etter mistanke om at 15-åringen kunne være holdt til fange i huset. Men de fant ingenting. En uke senere kom tilståelsen og gulvet under Gacys krypkjeller ble revet opp. Der fant politiet levningen etter 15 år gamle Piest og 25 andre unge mennesker, deriblant flere personer de aldri klarte å identifisere.

(Saken fortsetter under bildet).

21 år gamle Francis Wayne Alexander er identifisert som et av Gacys ofre, 45 år etter at levningene ble funnet i krypkjelleren hos seriemorderen. Foto: Cook County Sheriff's Office/AP/NTB

«The killer clown»

Nyheten tok Gacys tidligere lokalsamfunn i Waterloo og storbyen Chicago med storm. Gacy hadde i flere år arbeidet frivillig som klovnen Pogo på barneavdelingen ved sykehusene i Chicago, og er i ettertid blitt kjent som «The killer clown».

Nå, 45 år senere, kom gjennombruddet. 21 år gamle Francis Wayne Alexander er blant de uidentifiserte ofrene som hadde blitt funnet i Gacys krypkjeller. Alexander forsvant en gang i løpet av perioden november 1976 og mars 1977, og i 45 år ante ikke familien hva som hadde skjedd med den unge mannen.

– Det er tungt å få vite, selv etter 45 år, hva vår kjære Wayne måtte oppleve. Han ble drept av en grusom og ondskapsfull mann, og hjertene våre knuses for ham og de andre som ble hans ofre, sier 21-åringens familie til Inside Edition.

Gacy ble i 1980 dømt til døden for drapene på 33 mennesker. Han ble henrettet med giftsprøyte 10. mai 1994.

Video: Hun viet livet til jakten på en seriemorder – fikk aldri se ham bli tatt: