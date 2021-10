På midten av 80-tallet ble Frankrikes hovedstad rammet av en draps- og voldtektsbølge. Det begynte med at 11 år gamle Cécile Bloch ble meldt savnet etter at hun ikke dukket opp på skolen i 1986. Jenta ble funnet voldtatt og drept under et gammelt teppe i kjelleren i leilighetskomplekset hun selv bodde i. Blochs storebror hadde observert en mann han ikke dro kjensel på i heisen dagen lillesøsteren forsvant, skriver BBC.

Ønsket storebroren en «svært svært god dag»

Gutten hjalp politiet med å få laget en fantomtegning og beskrev en selvsikker mann som ønsket gutten «en svært svært god dag». Saken ble ikke oppklart på 80-tallet, men i senere tid skal DNA fra åstedet ha blitt koblet til flere andre uløste drapssaker.

Samme DNA skal ha blitt funnet på åstedet hvor 38 år gamle Gilles Politi og hans tyske au-pair Irmgard Müller ble drept i 1987, og drapet på 19 år gamle Karine Leroy som forsvant på vei til skolen i 1994. I tillegg ble samme DNA funnet i tre voldtekstssaker, hvor ofrene var en 26 år gammel kvinne og to jenter på 14 og 11 år.

Denne fantomtegningen ble laget på beskrivelse fra storebroren til politimannens første offer, en 11 år gammel jente. Foto: Portrait robot de la police nationale

Innrømmer drapene

Nå, over 30 år etter drapet på 11 år gamle Cécile, innrømmer en politimann å være den beryktede seriemorderen fransk politi aldri klarte å avsløre. Den 59 år gamle paramilitærpolitimannen ble funnet død i leiligheten sin. Like ved ham lå et brev hvor han tilsto drapene og voldtektene på 80- og 90-tallet. Ifølge politiet skal det ha stått at mannen hadde «impulser og lyster han ikke klarte å kontrollere».

Han hadde blitt kalt inn til politistasjonen for å avgi DNA-prøve 24. september, og ble funnet død tre dager senere, skriver The Times.

Tilståelsen i selvmordsbrevet støttes opp av undersøkelser som bekrefter at det er 59-åringens DNA som er funnet på samtlige av åstedene.