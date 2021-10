På slutten av 60-tallet skylte en drapsbølge inn over solskinnsbyen San Francisco. Marerittet begynte rett før jul i 1968. Det var 20. desember og David Faraday (17) og Betty Lou Jensen (16) var på sin første date. Paret parkerte ved San Franciscos kjente kjærlighetssti og utkikkspunkt langs Lake Herman Road klokken 22.15. Knappe 45 minutter senere ble tenåringene funnet skutt og drept. Faraday hadde sannsynligvis blitt skutt på vei ut av bilen, mens Jensen ble funnet med fem pistolskudd i ryggen om lag åtte meter unna bilen.

«Jeg drepte dem»



Det brutale og uforklarlige dobbeltdrapet rystet San Francisco. Og et halvt senere rammet tragedien igjen. Like før midnatt 4. juli 1969 kjørte 22 år gamle Darlene Ferrin og Michael Mageau (19) inn i Blue Rocks Springs Park, omtrent en halv kilometer fra stedet der der tenåringene hadde blitt drept et halvt år tidligere. Mens paret satt i bilen, parkerte en annen bil bak dem. Sjåføren lot lysene stå på, gikk ut av bilen og kom gående opp langs passasjersiden av Ferrins bil. Ut av det blå ble fem skudd avfyrt inn i kupéen. Flere av skuddene gikk gjennom 19 år gamle Mageau og traff 22 år gamle Ferrin.

40 minutter senere ringte telefonen hos Vallejo politikammer. En fremmed mannsstemme ønsket å rapportere et drap og sa «dere finner to døde ungdommer i en brun bil ved Columbus Drive. De er skutt med en ni-millimeter Luger, og det er jeg som drepte dem. Jeg drepte også de to barna i fjor», skal innringeren ha sagt før han la på røret.

Men innringeren tok feil. Ferrin og Mageau ble raskt lokalisert og fraktet til sykehus. Ferrin ble erklært død, men tross alvorlige skader så overlevde 19 år gamle Megeau. Slik fikk de sin første beskrivelse av gjerningsmannen; en hvit voksen kortvokst mann på om lag 100 kilo, med lysebrunt hår.

David Arthur Faraday og Betty Lou Jensen ble funnet drept på kjærlighetsstien i San Francisco. Bildene ble publisert i «The San Francisco Chronicle» i 1969. Foto: Wikimedia Commons

Krypterte brev

En måned etter drapene mottok flere av San Franciscos største aviser hvert sitt anonyme brev signert «Zodiac». I de tre nesten identiske brevene tok innsenderen på seg skylden for drapene ved kjærlighettsstien og Blue Rock Springs. Hvert av brevene inneholdt et 408-tegn langt kryptogram som drapsmannen hevdet ville røpe hvem han er, dersom de klarte å knekke koden. En lærer mener å ha klart å knekke koden allerede få dager etter at brevene dukker opp hos avisene, men de klarte ikke røpe skribentens identitet.

Kort tid etter slo han til igjen. Studentene Bryan Hartnell (20) og Cecilia Shepard (22) hadde funnet seg til rette på et pledd på gresset ved innsjøen Berryessa. En mann ikledd sort finlandshette skal ha kommet bort til dem og tvunget Sherpard til å binde Hartnells armer bak på ryggen hans. Etterpå skal den fremmede mannen ha bundet Sherpads armer og gått til angrep på paret. Både Shepard og Hartnell ble knivstukket flere ganger, men mot alle odds overlevde Hartnell og kunne beskrive morderen. En hvit lav mann med lysebrunt hår.

Blant bevisene gruppen peker på er blant annet de krypterte brevene «Zodiac» skrev på 60-tallet. Foto: Eric Risberg / AP/NTB

«Zodiac»

Identiteten til den beryktede seriemorderen, som skulle bli verdenskjent under kallenavnet «Zodiac», har forblitt et mysterium i over 50 år. Nå hevder en gruppe etterforskere å vite hvem morderen er, og ber politiet om å teste mannens DNA opp mot funn gjort på åstedene på 60-tallet, skriver Fox News.

Cold Case-gruppen «Case Breakers» består av totalt 40 tidligere FBI agenter, militær og journalister, og tar for seg uløste drapssaker i USA. Gruppen har arbeidet med saken i et tiår og har siktet seg inn på Gary Francis Poste, en håndverker som døde i 2018.

Blant bevisene de peker på er de krypterte brevene «Zodiac» sendte til avisene i San Francisco på slutten av 60-tallet. Etterforskerne hevder at ved å fjerne bokstavene i Postes fulle navn fra brevene kommer tidligere skjulte beskjeder til syne.

Etterforskerne mener at de har klart å knekke koden i «Zodiacs» krypterte brev ved å fjerner bokstavene i Posses fulle navn fra kodene. Foto: San Francisco Chronicle/AP/NTB

– Du må rett og slett vite Garys fulle navn for å kunne knekke disse anagrammene, og jeg tror ikke det er mulig å avdekke hva som står der uten navnet hans, sier Jen Bucholtz, som tidligere arbeidet i kontraetterretning i det amerikanske forsvaret til New York Post.

I tillegg mener etterforskerne at Postes karakteristiske arr i pannen er identisk med et arr morderen, ifølge vitner, skal ha hatt. De har nå bedt politiet gjennomføre DNA-test og sjekke Postes fingeravtrykk opp mot avtrykk funnet på åstedene.

– Selvfølgelig er Gary «Zodiac»

Vallejo politikammer har ikke latt seg intervjue i det de omtaler som en pågående etterforskning. En som imidlertid ønsker å fortelle er Postes mangeårige nabo, som bodde vegg i vegg med ham i tiden hvor «Zodiac» herjet. Kvinnen ønsker ikke å stå frem med sitt fulle navn og går under navnet Gwen.

Ifølge Gwen var Poste og konen hans hennes faste barnevakt på 70-tallet, og Poste skal blant annet ha lært henne å skyte med pistol. Hun skal angivelig ha vært vitne til flere voldsepisoder mellom ekteparet.

– Han levde et dobbeltliv. Som barn la jeg ikke to og to sammen, men i voksen alder er det forferdelig mye som endelig klaffer. Det slo meg rett i fleisen at Gary selvfølgelig er Zodiac, sier Gwen til Fox News.

Poste var del av et gjengmiljø i California og ble så sent som i 2016 arrestert mistenkt for å ha utøvd vold mot sin egen kone. En av personene cold case-gruppen skal ha intervjuet hevder å ha tilbrakt 10 år på rømmen fra gjengen Poste var overhode for. Mannen, identifisert som Hans Smits, sier han ble «trent opp til å bli en drapsmaskin» av Postes gjeng og skal ha fått lavere straff i bytte mot å utlevere flere av gjengmedlemmene til politiet.

80 år gamle Poste sovnet inn i hjemmet sitt i Groveland i California 14. august 2018.

