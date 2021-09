Forsker advarer: Hvithaien på vei til svenske farvann

Det mener den svenske haiforskeren Fredrik Gröndahl.

Han holder til ved Kristinebergs forskningsstasjon utenfor Lysekil. Herfra analyser han data om haiens bevegelser.

Hvithai regnes som verdens største rovfisk. Den finnes i alle verdens hav, men er vanligst i tempererte til tropiske hav. Den kan vandre over relativt store avstander.

Ved hjelp av radiomerking har man påvist vandringer blant annet mellom Nord-Amerika og Hawaii, og mellom Sør-Afrika og Australia, ifølge Store Norske Leksikon.

– Jeg tror vi får en observasjon

Hittil har det enorme rovdyret glimret med sitt fravær i Norden, og det er trolig ingen som ønsker å få den til hjemlige farvann. Men nå er det kanskje bare et tidsspørsmål før hvithaien også vandrer hit.

– Jeg tror vi får en observasjon, sier haiforsker Fredrik Gröndahl til P4 Väst, melder Sveriges Radio. Han utelukker ikke at hvithaien kan ha vært her allerede ettersom den øker i antall og sprer seg.

Hvithaier kan bli opptil åtte meter lange og kan veie opptil to tonn. Den lever primært av sjøpattedyr og fisk, men spiser også skilpadder, muslinger og krepsdyr. På den svenske vestkysten finnes både tunfisk og sel som hvithaien gjerne spiser.

– Det kan gå veldig fort

Ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA) er det vanskelig å anslå hvor mange hvithai som finnes i havene, ettersom dyrene er relativt sjeldne og observasjonene få.

Haiforsker Fredrik Gröndahl regner det som svært sannsynlig at hvithai vil finne veien til svenske farvann og Vestkysten i fremtiden.

– Det kan gå veldig fort og vi har lært mye om hvithai de siste årene. De kan vandre over veldig store avstander over Atlanterhavet og deretter bli forvirret. Vi har tidligere mottatt hval som ikke hører hjemme her. Jeg vil si at det kan være et spørsmål om tid. Det henger også sammen med at det blir varmere i sjøen, forklarer haiforskeren.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Hvithaien filmet sin egen jakt

Økt hvithaibestand utenfor kysten av California

Forskere fra Stanford University og Monterey Bay Aquarium har i flere år kartlagt haitettheten i havet utenfor kysten av California. Registreringen har foregått ved at haiene er lokket til havoverflaten ved hjelp av selkjøtt. Haiene er filmet med video både over og under vann.

Etter åtte års forskning er resultatet klart: Bestanden av hvithai i dette havområdet har økt med 35 prosent i løpet av ti år, konkluderer en studien publisert i Biological Conservation Journal.

Hvithai holder seg vanligvis i åpent hav på dyp fra null til tusen meter, mens yngre individer oppholder seg nærmere kysten.

Haiene har vært på jorda i over 400 millioner år

Men på verdensbasis er haien truet på grunn av overfiske. Ifølge en Nature-studie fra 2021 kan antallet haier og skater i havene ha blitt redusert med så mye som 70 prosent siden 1970, skriver forskning.no.

Haiene har vært på jorda i over 400 millioner år, men har overlevd store omveltninger og naturkatastrofer. I dag står de på rødlista til International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (UICN), en internasjonal organisasjon som har som formål å bevare natur og biologisk mangfold.

– Risikoen for utryddelse øker med alarmerende fart

Mer enn hver fjerde dyreart risikerer å dø ut på grunn av overfiske, ødelagte leveområder og klimaendringer, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).

IUCN la lørdag fram sin oppdaterte rødliste over utrydningstruede arter. Her kommer det fram at om lag 28 prosent av 138.000 ville arter som organisasjonen har vurdert, er truet og i fare for å forsvinne for godt.

– Det er en tredel flere enn for bare sju år siden og en kraftig forverring. Den overordnede risikoen for utryddelse øker med alarmerende fart, sier professor Nicolas Dulvy, rapportens hovedforfatter.

Video: Her sirkler hvithaien rundt surferne – nå advarer redningsselskapet