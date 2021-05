I Middelhavet, utenfor kysten av Italia, ligger De eoliske øyer. De sprer seg som et triangel fra den italienske byen Milazzo, og isolert ytterst på spissen ligger den myteomspunnede øya Alicudi. På begynnelsen av 1900-tallet beskrev øyas innbyggere uforklarlige syner som skulle prege øya i flere tiår.

– Noen kalte dem heksene, andre kalte dem skyggefolket. Da jeg var liten snakket foreldrene våre fortsatt om det de hadde opplevd, forteller Ettore Baratta i en BBC-reportasje. Baratta er én av øyas nåværende innbyggere, og vokste opp med frykten for at skyggefolket skulle vende tilbake. For litt over 100 år siden bodde det over 1000 mennesker på øya, i dag er det bare 120 innbyggere igjen.

– Hundrevis har forlatt øya. Men vi har valgt å bevare den slik den den gang var, med de samme grusveiene og de små stiene bygget i stein, forteller Baratta.

Lite av arkitekturen og infrastrukturen er endret siden den lille øya pådro seg sitt dystre rykte, likevel er livet på øya noe helt annet den dag i dag. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP/NTB

Svaret lå under føttene deres

Den lille runde øya på 5000 kvadratkilometer ble dannet av den utdødde vulkanen Montagnola for cirka 150.000 år siden. Ifølge arkeologiske funn har øya vært bebodd siden år 1600 f.Kr. De fleste av øyas innbyggere livnærer seg på fiske og småjordbruk, og øyas økonomi bæres i stor grad av ferskenproduksjon. Den kan nås med en ferge som går fra fastlandet og via De eoliske øyer, men i løpet av de hardeste vintermånedene kan øysamfunnet oppleve å være isolert i over to uker i strekk.

Øygruppen ligger som et triangel ut fra Italias kyst, hvor Alicudi er den ytterste og mest isolerte øya. Foto: Wikimedia Commons

I dag er det lite som minner om hendelsene som ga øya sitt dystre rykte på tidlig 1900-tallet, men historiene bæres videre fra generasjon til generasjon. I mange tiår levde befolkningen uten forklaring på hvorfor samtlige av øyas befolkning så de samme synene og opplevde de samme uforklarlige hendelsene. Det skulle vise seg at svaret vokste under føttene deres.

Slik som i dag levde Alicudis befolkning på 1900-tallet i stor grad på eget jordbruk. Dyrking av korn var ikke enkelt på den vulkanske øya, og mesteparten av maten måtte lages på bygg og rug. Det de ikke visste var at rugen de lagde mat på var angrepet av meldrøye, en sopp som vokser på korn, skriver avisen The South African. Spiser man dette over lengre tid utvikler man omsider ergotisme, en sykdom som kan forårsake forstyrrelser på sentralnervesystemet og psykose.

30 år senere skulle Albert Hoffman ved et uhell utvikle det psykedeliske stoffet LSD fra nettopp meldrøye.

Allerede på 60-tallet begynte befolkningen å se en kobling mellom brødet de spiste og hendelsene de deretter opplevde, og kirken omdøpte alt brød bakt på øya til «djevelbrødet». Men hvorfor brødet forårsaket de skremmende opplevelsene skulle forbli et mysterium i flere tiår.

En giftig kombinasjon

Synene som fikk øya stemplet som «skrekkøya», var dermed trolig forårsaket av forgiftning. Forskere tror at dette, kombinert med det isolerte livet på den værutsatte øya, skapte det perfekte miljøet for massehallusinasjoner.

Ifølge forsker Fiona Macpherson oppstår hallusinasjoner når hjernen begynner å prosessere informasjonen den får levert via sansene, for så å sende signaler tilbake til sansene. Dermed blir omgivelsene påvirket av vår egen fantasi. Konstant støy, som for eksempel fra hav som skyller inn over steinene og konstant vind, kan spille et puss med en ruspåvirket hjerne og forsterke hallusinasjoner.

– Når personer lever isolert under slike forhold begynner hjernen å lete etter informasjon og mønster, det er for eksempel nøkkelen bak mange uforklarlige hulemaleri laget av huleboere, forklarer forsker Fiona Macpherson til BBC.

Her er en besøkende på vei opp til den utdødde vulkanen på øya. Foto: Valery Hache / AFP/NTB

Forskerne mener derfor at det er sannsynlig at kombinasjonen av meldrøye de fikk i seg via maten, og det isolerte miljøet de levde i medførte at befolkningen på over 1000 mennesker opplevde massehallusinasjoner. Dagens befolkning stiller seg bak forskernes konklusjon.

På spørsmål fra BBC om hvordan de ville beskrive livet på øya svarte samtlige at den eneste lyden du hører er havet, og det eneste lyskilden du får på natta er stjernehimmelen. Den samme stillheten som i dag gir innbyggerne indre ro, ble foreldrenes største mareritt.

Men hvordan kunne alle ende opp med å se samme syner?

Hallusinasjoner skapes av noe du tidligere har sett eller hørt, enten i sin helhet eller som en kombinasjon av ting du tidligere har observert, og de påvirkes av kultur og samfunnet du lever i. Det er derfor ikke overraskende at personer i et så isolert og sammensveiset samfunn utviklet svært like hallusinasjoner.

I dag er befolkningstallet på øya langt lavere enn det det var på tidlig 1900-tallet, men innbyggerne lever likevel langt mindre isolert. Daglig legger fergen inn til kai og setter av besøkende som skal på dagstur på den historiske perlen. Bortsett fra i løpet av de værharde vintermånedene, hvor øya periodevis blir ufremkommelig.

