Rett etter klokken 12 den 26. januar 1950 tok et amerikansk militærfly av fra Anchorage i Alaska. Flyet og de 44 om bord satte kursen mot den nordvestlige staten Montana.

Bildet fra 1978 viser Yukon-territoriet hvor flyet forsvant. Foto: AP

Det var skyfri himmel og forholdene var utmerket da de passerte over Yukon-territoriet i Canada. Etter to timer på vingene gjennomførte de en rutinemessige rapporteringen over radio. Det var siste gang noen hørte fra flyet og de 44 menneskene.

– Canadas største uløste mysterium

– Hva enn som hendte med dem skjedde utrolig fort. De rapporterte ikke om motortrøbbel og endret ikke rute, slik de ville gjort hvis de støtte på problemer, sier David Downing, sjef for Yukon Civil Air Search and Rescue Association til The Guardian.

Douglas C-54 Skymasterens forsvinning utløste en av Nord-Amerikas største leteaksjoner. Men til den dag i dag, 70 år etter hendelsen fant sted, er flyet fortsatt sporløst forsvunnet. Nå har dokumentarskapere børstet støv av dokumentene og tatt en dypdykk i forsvinningen.

– Så vidt jeg vet er dette Canadas største uløste mysterium, sier regissør Andrew Gregg.

Tre av flyene som deltok i leteaksjonen styrtet i fjellområdet. Bildet viser en av ulykkene. Samtlige kom fra ulykkene med livet i behold. Foto: Wikimedia Commons

Tre fly styrtet under letaksjonen

Dokumentarfilmen bærer navnet «Skymaster Down», og omhandler en liten gruppe frivillige som har tatt opp letingen på eget initiativ, og familiene til de som forsvant med flyet. I tillegg får man høre fra gjenlevende som deltok i leteaksjonene på 50-tallet.

7000 soldater og 80 fly deltok i det storstilte søket. Tre av flyene styrtet i løpet av leteaksjonen, men ingen mistet livet. Ifølge en lokal historiker vitner det til hvor krevende området er å fly i.

– Mange piloter kommer hit med erfaring fra å fly over relativt flatt terreng. Det resulterer i piloter som ikke er vant til å fly i fjellområder, og det har forårsaket flere ulykker opp gjennom tidene, sier flyhistoriker og forfatter Bob Cameron.

Flere så en eksplosjon

Bildet viser flyet fire år før det forsvant. Foto: Wikimedia Commons

Letemannskapene mottok meldinger om røykutvikling, eksplosjoner og skurrete radiosignaler fra forskjellige steder i Yukon-området. Militæret sendte ut 10 fly av typen Boeing B-29 for å rekonstruere flyets rute. Likevel fant de ingenting.

– Jeg aner ikke hvor de forskjellige beskjedene de fikk kom fra, men det førte uansett ikke til noe, sier Cameron.

Den storstilte letekasjonen varte til 14. februar, men ble brått avblåst da et bombefly på et urelatert oppdrag styrtet. Bombeflyet av typen B-36 hadde en inaktiv atombombe om bord.

– Så snart beskjeden om ulykken kom ble leteaksjonen avsluttet. Ifølge familiene ble den aldri tatt opp igjen, sier dokumentarens regissør til The Guardian.

Teoriene

Spekulasjonene rundt flyets forsvinning er mange. En teori er at flyet krasjet i en innsjø i området. Men da er det forventet at lik, bensinsøl og flyrester burde vært synlig på vannoverflaten. En annen teori er at flyet krasjet i områdets høye fjellkjede, Saint Elias, og ble begravet dypt i is og snø.

Det har ikke blitt holdt noe større leteaksjon siden februar 1950, og filmskaperne håper at dokumentaren vil gjøre at en ny leteaksjon omsider blir igangsatt.

– Det er vanskelig å forstå at flyet til dags dato ikke er funnet. Vi snakker om et stort firemotors transportfly. Hvordan kan det forårsake et krasjområde som vi til dags dato ikke klarer å finne, sier regissør Gregg avslutningsvis.

Video: Se traileren til dokumentarfilmen «Skymaster Down»: