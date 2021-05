– Amerikanerne har erklært at dersom Kina gjør alvor av truslene om å angripe Taiwan, så vil det få konsekvenser. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at amerikanerne vil svare igjen militært , sier Anders Fogh Rasmussen (68) til danske BT.

– Følgene kan bli voldsomme

Rasmussen var statsminister i Danmark fra 2001 til 2009, og generalsekretær i Nato i årene 2009 til 2014. De siste årene har han drevet sitt eget konsulentfirma «Rasmussen Global».

Den frittalende 68-åringen har flere ganger uttalt seg kritisk mot kinesiske myndigheter. Nå er han erklært uønsket og nektes innreise til landet med 1,4 milliarder innbyggere.

Fogh Rasmussen ber Vesten være forberedt på konfrontasjon med Kina dersom spenningen mellom Kina, Taiwan og USA ikke avtar.



– Innenfor en tidsramme på fem til ti år, så mener jeg at et kinesisk angrep på Taiwan er sannsynlig. Følgene kan bli voldsomme, advarer den tidligere generalsekretæren i Nato.

Kinesiske skinnangrep



Kinas president, Xi Jinping, på inspeksjon på et kinesisk fartøy i Sørkinahavet. Foto: Li Gang / AP / Xinhua / NTB scanpix

Taiwan har i dag fullt selvstyre, men Kina ønsker at Taiwan skal underlegges Beijing. Flere ganger har Kina truet med å invadere øya dersom Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

Kinesiske kampfly og krigsskip har ofte øvelser utenfor kysten av Taiwan, og simulerer av og til angrep fra luften.

Senest 12. april utførte 25 kinesiske bombe- og jagerfly et skinnangrep inn i Taiwans kontrollsone etter ti dager med sammenhengende kinesiske provokasjoner.

I løpet av 2020 foretok kinesiske krigsfly 380 flyvninger inn i Taiwans kontrollsone, ifølge myndighetene i Taipei.

– Stadig mer aggressive handlinger

– Det vi har sett, og som er en virkelig bekymring for oss, er de stadig mer aggressive handlingene den kinesiske regjeringen retter mot Taiwan, noe som øker spenningen i Taiwanstredet, sa USAs utenriksminister Antony Blinken til NBC i april.

Denne uken arrangerer Anders Fogh Rasmussen konferansen «Copenhagen Democracy Summit» hvor blant andre Taiwans president Tsai Ing-wen og den profilerte demokratiforkjemperen fra Hongkong, Nathan Law, deltar.

Kinas ambassade i Danmark har allerede fordømt konferansen.

– Vi motsetter oss sterkt innblanding i våres interne forhold fra enhver regjering, organisasjon og ethvert individ. Antikinesiske aktiviteter utført av utenlandske krefter i et avtalt spill med separatister, som taler for uavhengighet til Taiwan og Hongkong, er dømt til å mislykkes , skriver ambassaden i en uttalelse til Politiken.

– Demokratiets fremtid står på spill

Dersom et scenario med full militær konfrontasjon mellom USA og Kina om Taiwans selvstendighet skulle inntreffe, mener Anders Fogh Rasmussen at Natos medlemsland må stå skulder ved skulder med USA og forsvare Taiwan mot kinesisk aggresjon.

– Det er demokratiets fremtid som står på spill, intet mindre, sier Danmarks tidligere statsminister til danske medier.

Under fjorårets demokratitoppmøte reagerte kinesiske myndigheter sterkt etter at USAs daværende utenriksminister Mike Pompeo rettet kraftig kritikk mot Kina.

Truer med sanskjoner mot Danmark



Den kinesiske professoren Victor Zhikai Gao fra Soochow universitet retter sterk kritikk mot danske myndigheter i forkant av konferansen.

Det kinesiske hangarskipet Liaoning ledsaget av marinefregatter og ubåter under en øvelse i Sør-Kinahavet. (Li Gang / Xinhua via AP, File) Foto: Li Gang / AP

– Hvis den danske utenriksminister virkelig mener at Kina er en fiende, så si det åpent, noe som vil føre til at Kina øyeblikkelig vil håndtere Danmark , sier professoren. Han advarer samtidig mot at Kina vil innføre sanksjoner mot Danmark, ifølge dansk TV2.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina: – De er hysterisk fiendtlige



Statskontrollerte kinesiske medier har gått høyt på banen i sin kritikk av Fogh Rasmussens konferanse, og anklager vestlige land for å skape et fiendebilde av Kina.

– Det er en gruppe demokratiske fundamentalister i Vesten i dag. De er hysterisk fiendtlige overfor Kinas oppgang og beskriver verden som en konfrontasjon mellom demokrati og enevelde, som leder til en følelse av krise i det vestlige samfunnet. De har forrådt det grunnleggende prinsippet om demokrati som er rettferdighet og rettferdighet, og de er besatt av den fanatiske streben etter vestlig overlegenhet og vestlig privilegium , het det i en offisisiell kinesisk uttalelse, skriver Global Times på lederplass 10. mai.

Avisen regnes som talerør for det mektige kinesiske kommunistpartiet.

