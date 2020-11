USA godkjenner salg av droner til Taiwan

Salget skal støtte Taiwans planer om å modernisere forsvaret og opprettholde forsvarskapasiteten, ifølge uttalelsen fra utenriksdepartementet tirsdag.

Det skal også bidra til å styrke den politiske stabiliteten og militære balansen i Øst-Asia, heter det i uttalelsen. Salget er verdt 600 millioner dollar.

Det er ventet at Beijing vil gå hardt ut mot handelen. I slutten av oktober kunngjorde USA salg av et kystforsvarssystem verdt 2,4 milliarder dollar til Taiwan. Kina ba dem da om å stanse våpensalg til øya.

Taiwanske myndigheter takket onsdag for det tredje våpensalget på to uker. I en uttalelse fra president Tsai Ing-wen heter det at dronene møter Taiwans etterspørsel og styrker evnen til å forsvare seg.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen i 1949 og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Kina truer med invasjon dersom ledelsen i hovedstaden Taipei formelt erklærer selvstendighet.