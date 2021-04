Mye tyder på at republikanerne igjen ser ut til å løfte frem Trump som sin fremste fanebærer.

– Det er fremdeles åpenbart at Trump er den mest populær politikeren i GOP. Det er mange som gjerne skulle sett ham forsvinne, men det er ingen som genererer mer entusiasme hos tilhengerne sine, sier statsviter og USA-kjenner Espen Moe til ABC Nyheter, og legger til:

– Trump har nok flyttet GOP, om ikke permanent, så i hvert fall midlertidig i sin retning. Motstand mot «woke America» og «cancel culture», som du hører republikanere snakke om non-stop nå på Fox og andre steder, er som tatt rett fra Trump, mener Moe.

– Trump-velgerne alene er ikke nok

Han tviler på om republikanerne våger å satse på en annen kandidat av frykt for å tape nok en gang for Demokratene. Dessuten er det kort tid til mellomvalget om knappe to år.

– De kommer ikke til å vinne noen nye valg uten at de beholder mesteparten av Trump-velgerne. Men Trump-velgerne alene er ikke nok, og det er få ting som gjør demokratene mer motstandsdyktige og villige til å dra sammen enn et trumpsk GOP. Slik jeg opplever det virker det som om veldig mye av retorikken fra GOP og fra konservative media er om saker som hører hjemme hos Trump-republikanere, påpeker NTNU-professoren.

Kalte McConnell for «iskald taper»



Eks-presidenten, som også tidligere har lagt seg ut mot partifeller som ikke gjør som han sier eller mener det samme som ham, svinger igjen storslegga mot sine rivaler.

Under et donormøte i Florida sist helg klarte ikke Trump å legge skjul på sine sterke antipatier. «Har du noen gang sett noen som er så full av dritt?», sa han blant annet om sin tidligere medarbeider og USAs smittevernekspert Anthony S. Fauci.

Tidligere visepresident Mike Pence og Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, fikk også gjennomgå, ifølge Washington Post. Trump gjentok anklagene om valgfusk og det han mente var et svik fra sine egne i nederlagets time. Mitch McConnell ble omtalt som en «iskald taper» av Trump.

– De ville de aldri tillate at det skjedde. De ville ha kjempet mot det

– Hvis det var Schumer i stedet for denne stumme sønnen til en tispe Mitch McConnell, ville de aldri tillate at det skjedde. De ville ha kjempet mot det, sa Trump om Kongressens godkjennelse av Joe Biden som USAs nye president 6. januar. Ifølge amerikanske medier skal flere av tilhørerne ha reagert på Trumps nedlatende utblåsning mot sine partifeller.

Samme dag stormet Trump-tilhengere Kongressbygningen med Trumps velsignelse. Til tross for desperasjonen og dødsangsten blant de folkevalgte som lå på gulvet iført gassmasker, ba ikke Trump Nasjonalgarden om å gripe inn.



Stormingen kostet fem mennesker livet, flere ble skadd og mer enn 300 personer har så langt blitt siktet i forbindelse med opptøyene. Trump ble kort tid etter stilt for riksrett, men ble senere frifunnet.

Eksperter uenig i om McConnell er svekket: – Ubestridt leder



NTNU-professor Espen Moe mener Republikanernes senatsleder sliter i skyggen av Trump.

– McConnell er svekket både i den forstand at han har liten innflytelse i Senatet i tillegg til at han i hvert fall tilsynelatende er ganske usynlig også ellers. For hver dag som gikk etter 6. januar uten at Trump ble stilt til ansvar, jo vanskeligere ble det å ta noe oppgjør, sier Moe.

Seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, mener derimot at McConnell fortsatt er partiets sterke mann til tross for Trumps forsøk på å undergrave hans tillit og troverdighet.

– McConnell er overhodet ikke svekket. Han er partiets ubestridte leder i Senatet, og ble nettopp gjenvalgt til seks nye år i Senatet. Så vi må virkelig betrakte partiene som separate enheter nasjonalt. McConnell er sjefen i Senatet, Kevin McCarthy i Representanthuset, og Trump er en slags eksilpresident. Men McCarthy er en underdanig halvveis-leder som ikke tør legge seg ut med Trump, fordi han da fryktet å tape mellomvalget i 2022, mener Mjelde.

– Per i dag er det ingen som kunne ha utfordret ham

I løpet av de fire dagene møtet på ferieresorten Mar-a-Lago i Florida varte, talte flere republikanere som er aktuelle presidentkandidater i 2024 dersom Trump ikke stiller.

Blant disse var Floridas guvernør Ron DeSantis, South Dakota-guvernør Kristi Noem og senator Tom Cotton fra Arkansas, i tillegg til mindretallslederen i Representantenes hus Kevin McCarthy og senatorene Rick Scott, Marco Rubio og Lindsey Graham.

– Dersom Trump stiller, så vinner han, gitt normal helsetilstand og et relativt fravær av nye store skandaler. Per i dag er det ingen som kunne ha utfordret ham. Det er ikke opplagt at han ville vunnet noe valg, men han ville generert mer entusiasme blant republikanske velgere enn noen av de andre kandidatene. Men 2024 er veldig lenge til, påpeker statsviter og USA-kjenner Espen Moe.

Populær til tross for 30.000 løgner



Han mener Donald Trump fortsatt har stor appell til mange amerikanere, og at det er denne folkeligheten som gjør ham til en formidabel trussel ved en eventuell omkamp om fire år.

– Velgerne vil heller ha hardtarbeidende amerikanere, den lille mannen i gata, enn jålebukkene, rasefanatikerne, halvsosialistene og fagforeningspampene i det demokratiske partiet. Trump traff noe med retorikken sin, med den implisitte nostalgien sin om fordums Amerika. Til tross for rundt 30.000 løgner i løpet av fire år ble han sett på som mer autentisk enn de fleste av demokratene, med mulig unntak for Bernie Sanders, oppsummerer Espen Moe.

– Om to år kan det være snudd på hodet

Han viser til styrkeforholdet i Senatet, som vil prege amerikansk politikk de neste to årene, og som igjen kan påvirke Republikanernes oppfatning av hvem som skal lede partiet videre.

– Biden gikk til valg som en samarbeidets mann, men har utnyttet 50+1 i Senatet kynisk og forbilledlig alt etter som hvilken camp du tilhører. Med et veldig mye mindre flertall enn det Obama hadde, ser det akkurat nå ut som om Biden skal få gjennom veldig mye mer demokratisk politikk, ikke bare på marginen, men forholdsvis store ting, enn det Obama fikk til.

– Biden vet at marginen hans er syltynn, og at Huset og Senatet kan være tapt om to år. Vinduet hans er nå. Og han er nødt til å levere. Et uentusiastisk demokratisk parti kommer ikke til å vinne i mellomvalget om to år. Konsekvensen er at McConnell har blitt irrelevant. Men om to år kan det være snudd på hodet, minner professor Espen Moe om.

