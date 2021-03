Trump sier at Fauci og Birx er to personer som forsøker å fremme seg selv for «å omskrive historien og dekke over for deres dårlige instinkter og mangelfulle anbefalinger, som jeg heldigvis nesten alltid omgjorde».

Trump anklager Fauci, som er USAs smittevernsjef, for å ha prøvd å ta æren for vaksineutvikling, og for «å få seg selv til å fremstå så bra som mulig».

Birx, som var koordinator for Trumps coronainnsatsgruppe, «er en løgner som har svært lite troverdighet igjen», uttaler han.

Fikk en «svært ukomfortabel» telefon fra Trump

Trumps reaksjon kommer etter enn CNN-dokumentar om pandemien der Fauci sier at han var sjokkert da Trump i april i fjor ba landets delstater «frigjøre» seg fra ekspertråd om å overholde nedstengingstiltak.

Birx sier at hun fikk en «svært ukomfortabel» telefon fra Trump da hun hadde snakket ut offentlig om den raske virusspredningen.

Føderale myndigheter ga ikke noe konsistent budskap til folket, og det var den største feilen, sier hun til kanalen.

– Ville vi fortsatt ha sittet innesperret i kjellerne våre

– Fauci og Birx handlet altfor tregt, og hvis det var opp til dem, ville vi fortsatt ha sittet innesperret i kjellerne våre mens landet lider seg gjennom økonomisk nedgang, sier Trump.

Han kritiserer også Faucis evne til å kaste en baseball, kaller Fauci «kongen av flip-flop-sandaler», og sier at «Birx var en grusom medisinsk rådgiver, og det er derfor jeg sjelden fulgte hennes råd».

Video: Trumps helserådgiver skeptisk til tidlig gjenåpning: – Det siste vi ønsker