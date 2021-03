Mitt Romney tror Donald Trump vil vinne presidentvalget 2024

Det var under et intervju med New York Times at den republikanske senatoren Mitt Romney ble spurt om hvordan han ser for seg at presidentvalget i 2024 vil utfolde seg, og om han tror Donald Trump kommer til å stille.

– Jeg vet ikke om han kommer til å stille til valg i 2024, men hvis han gjør det så kan han komme til å vinne overlegent, sa Romney.

Romney stilte selv som republikanernes presidentkandidat til valget i 2012, men tapte mot Barack Obama som da stilte til gjenvalg. Ifølge CNN er Romney den eneste republikanske senatoren som stemte for domfellelse i begge riksrettssakene mot Donald Trump.

Republikanske velgere samlet seg utenfor Mitt Romneys kontor i påvente av riksrettssaken mot Donald Trump. De oppfordret Romney til å stemme for domfellelse, noe han gjorde i begge rettssakene. Foto: Rick Bowmer / AP/NTB

Trump skal delta på den årlige Conservative Political Action Conference som finner sted førstkommende helg. Der skal han sannsynligvis annonsere sitt ønske om å stille som republikanernes presidentkandidat. Republikanerne er splittet når det gjelder Donald Trumps fremtid i partiet, og under en pressekonferanse tok kongresskvinne Liz Cheney et klart standpunkt.

– Jeg har vært klar og tydelig på mitt synspunkt når det gjelder Donald Trump, og jeg synes ikke han burde ha en viktig rolle i partiets fremtid, sa Cheney på spørsmål fra reporterne under pressekonferansen.