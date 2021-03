USAs eks-president regnes blant noen av verdens rikeste personer, men i løpet av presidentperioden, og spesielt det siste året, har formuen sunket som en stein.

Det samme har Trumps rangering på riking-listen gjort. Allerede i september ble det klart at den snart 75 år gamle forretningsmannen har blitt skjøvet 64 plasser ned på listen over USAs mest formuende, til en 339. plass, ifølge Forbes.

«Pandemien fillerister selskapet hans»



Da Trump tiltrådte som president skal han ha vært god for 25 milliarder norske kroner. Fire år senere er formuen sunket til 20 milliarder, skriver Bloomberg Billionaires Index.

Det var Borsen.no som omtalte saken først i norske medier tirsdag kveld. I ett av sitatene fra Bloombergs oversikt over Trumps økonomiske eventyr, heter det:

«Pandemien han lovte ville forsvinne, fillerister selskapet hans. Og opptøyene som gjorde at han ble stilt for riksrett for andre gang, skader merkevaren hans.»



Under etterforskning – risikerer fengsel

Trump er nå under etterforskning for flere forhold knyttet til mulig skatteunndragelse og økonomiske uregelmessigheter.

Ifølge juridiske eksperter er anklagene så alvorlige at de kan resultere i fengselsstraff, ifølge AP.



New York Times har tidligere omtalt lekkasjer fra Trumps selvangivelser som han har holdt tilbake og nektet innsyn i. Avisens avsløringer tydet på at Trumps økonomi var vesentlig dårligere enn Trump har forsøkt å skape et inntrykk av. Han skal også ha trøbbel med å betjene flere av lånene til sine kreditorer.

Høyesterett avviste krav om hemmelighold



I slutten av februar ble Trumps skattepapirer overlevert til statsadvokat Cyrus Vance på Manhattan i New York. Da hadde Trump forsøkt å blokkere dette i 17 måneder. Men USAs høyesterett avviste Trumps krav om hemmelighold.

Skattepapirene, som nå er utlevert, omhandler regnskapsårene fra 2011 til 2019. Ifølge NBC News og CNN dreier det seg om selvangivelser, samarbeidsavtaler og andre dokumenter i løpet av disse åtte årene.

Et av hovedankepunktene mot Trump er at han skal ha oppgitt en lavere verdi på sine eiendommer for å oppnå økonomisk fordel i form av lavere skatt. Samtidig mistenkes han for å ha oppgitt høyere verdi på eiendommene til sine bankforbindelser for å oppnå mer gunstige lånebetingelser.

«Den mest åpenbare måten han kan tjene på»

Nå er Trump på jakt etter andre inntektskilder som kan begrense tapene han er påført. Nylig ble det kjent at eks-presidenten planlegger å starte en ny sosial plattform etter å ha blitt utestengt fra blant annet Twitter og Facebook.

Dette kan på sikt vise seg å kunne bli en viktig plattform hvor Trump både kan styrke sin popularitet, agitere politisk, oppildne sine tilhengere og samle inn penger.

«Den mest åpenbare måten han kan tjene på etter presidentperioden er med en nyhetskanal eller sosial medieplattform som vil appellere til hans 74 millioner 2020-velgere» , oppsummerer Bloomberg.

Utelukker ikke at han stiller som presidentkandidat i 2024



I en tale til sine mest trofaste tilhengere under den årlige CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU) 1. mars, antydet Trump at han kan stille som kandidat til det neste presidentvalget om fire år.

– Hvem vet? Kanskje jeg bestemmer meg for å slå dem en tredje gang. Som dere vet, de tapte faktisk valget, sa Trump i talen.

