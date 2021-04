Jan Albert, smittevernekspert ved Karolinska Institutet var sammen med kollega Karin Modig på SVT-programmet Agenda søndag. Der var de kritiske til hvordan landets Folkhälsmyndighet var for treige med å innføre strenge nok smittetiltak både da pandemien nådde Sverige våren 2020, men også da den nye smittebølgen kom på høsten.

– Man var for sen på ballen. Vi hadde ikke høy nok bevissthet om at dette foregikk, sa Albert i programmet, gjengitt av Expressen. Han peker spesielt på Diamond League-stevnet i Stockholm i august, som var ett av svært få friidrettsstevner som ble gjennomført på den tiden i Europa i fjor.

Trodde på lite smitte til høsten

Albert mener statsepidemiolog Anders Tegnell gjorde en feilvurdering da han i fjor høst sa at han ikke trodde Sverige ville få noe særlig smittespredning i løpet av høsten, selv om man så smitten stige i flere europeiske land.

– Det har vist seg at det ikke var en korrekt vurdering. Jeg tror at det kan ha ført til at både de (Folkhälsomyndigheten journ.anm.), politikere og myndigheter, i tillegg til allmennheten, ikke forsto at det tok seg opp igjen, akkurat som det gjorde i andre europeiske land noen uker tidligere, sa Albert i programmet.

Ville klare seg bedre enn Norge

I juli sa Tegnell at han trodde Sverige ville komme bedre ut enn Norge om det kom en ny smitteøkning til den påfølgende høsten.

– Jeg tror vi kommer til å komme lettere unna hvis vi får lignende scenarier i Sverige og Norge med et økt antall tilfeller, ettersom vårt opplegg er mindre dramatisk, sa han under en pressekonferanse, ifølge VG. Han mente at antallet immune i Sverige ville hindre en større oppblussing av smitte.

Så sent som 10. oktober fastholdt han at landet ikke kom til å få en andre smittebølge, tross allerede da stigende smittetall, spesielt i Stockholm og Uppsala.

– Nei, situasjonen er fortsatt slik at det ser veldig annerledes ut i forskjellige deler av Sverige. Normalt defineres en andre bølge som å ha stor spredning i store deler av landet, sa han under pressekonferansen 10. oktober i fjor, ifølge Expressen.

Strenge tiltak først i november

I 2020 hadde Sverige 9309 coronarelaterte dødsfall. Landet hadde da over 6000 flere dødsfall enn i et normalår. Først i november innførte landet strenge tiltak. Da omtalte statsminister Stefan Löfven situasjonen som potensielt nattsvart.

– Dette risikerer å bli nattsvart. Dessverre ser det ut til at vi går mot mørkere tider når det gjelder smittespredningen. Alle kurver går feil vei, sa han på en pressekonferanse 11. november der han presenterte nye strengere smitteverntiltak.

Topp ti i verden på smittetrykk

Ifølge tall fra NTB har Sverige fortsatt et svært høyt smittetrykk og lå søndag fortsatt på topp 10. listen over land i verden med høyest registrert smittetrykk sett over siste 14 dager. Sverige hadde da 756 smittede og 2,1 døde pr. 100.000 innbyggere. Til sammenligning hadde Norge registrert 197 smittede og 0,5 døde pr 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Uruguay er landet i verden med høyest smittetrykk og kun Ungarn, Polen, Serbia, Estland og Kypros er land i Europa med høyere smittetrykk enn Sverige.