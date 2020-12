Tegnell svarer etter kritikken

Sverige mislyktes i å beskytte de eldre, heter det i den svenske coronakommisjonens første delrapport. De ansatte i eldreomsorgen ble i stor grad overlatt til seg selv for å håndtere situasjonen.

Kommisjonen peker på strukturelle problemer gjennom lang tid og en rekke feil i håndteringen av viruset. Det gjorde at eldreomsorgen var uforberedt og dårlig rustet til å håndtere en pandemi.

Statsepidemiolog Anders Tegnell mener det ikke er Folkhälsomyndighetens oppgave å veilede sykehjemmene.

– Nå er det ikke vi som veileder, det er andre myndigheter og virksomhetene selv som gjør det. Vi var veldig tydelige på at eldre var sårbare, og at alle aktører trenger å jobbe for å forbedre den situasjonen, slik at de ikke skulle bli utsatt for smittespredningen . I fremtiden får vi se hva vi alle kunne gjort bedre, sier han til P1.

– Eksistert i flere tiår

Han forteller at det ikke var ukjent for noen at eldre var særlig utsatte.

Sverige er hardt rammet av den pågående coronapandemien. Bildet viser et isolasjonsrom på Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Foto: Claudio Bresciani / Tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

– Jeg synes det er bra at de nå peker på problemene som har eksistert i eldreomsorgen, som de også påpeker har eksistert i flere tiår. Vi får håpe at dette vil føre til omfattende forbedringer, sier han.

Ifølge rapporten manglet det en nasjonal oversikt over kommunenes beredskap da smittespredningen skjøt fart. De statlige myndighetene var heller ikke raske nok til å skaffe seg denne oversikten.

«Folkhälsomyndigheten og Socialstyrelsen burde omgående ha lagt mer vekt på forholdene på sykehjemmene. Vår vurdering er at hverken Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen hadde tilstrekkelig oversikt over den kommunale eldreomsorgens problemer og mangler. Det medførte at veiledningen for arbeidet i eldreomsorgen ble forsinket», skriver kommisjonen.

Sosialminister Lena Hallengren tror ikke det hadde hjulpet å innføre besøksforbud på sykehjemmene tidligere. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB

Trekker fram Norge

Den generelle smittespredningen blir også pekt på som en av hovedårsakene til at så mange eldre har mistet livet.

Norges og flere andre skandinaviske land innførte strenge besøksrestriksjoner på sykehjemmene allerede ved første coronadødsfall. I Sverige skjedde det først da over hundre personer hadde mistet livet på sykehjemmene, konkluderer kommisjonen.

– Jeg har vanskelig for å se at et nasjonalt besøksforbud kort tid før ville ha gjort en stor forskjell, sier sosialminister Lena Hallengren til Aftonbladet.

Til sammen har 3.002 personer på eldrehjem og 1.696 eldre som hadde hjemmehjelp, dødd av coronarelaterte årsaker i Sverige fra mars fram til 23. november.