Nå har svenske politikere fått nok: Vil frata Tegnell makt og innflytelse

Etter snart ett år i coronaens jerngrep, har Sverige mistet mange av sine innbyggere. Over 12.700 er bekreftet døde, og mer enn 640.000 er smittet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har helt siden mars i fjor vært Sveriges ansikt utad mens viruset har spredt seg raskt i den svenske befolkningen.

Håpet på flokkimmunitet



Han har hele tiden stått fast ved sin strategi om mildere tiltak og færre restriksjoner enn det andre land i verden har gjennomført.

Tegnell snakket lenge om at Sveriges innbyggere kunne opparbeide flokkimmunitet mot Covid-19, men dette har etter hvert blitt tonet ned.

Likevel har de forsiktige anbefalingene om munnbind, sosial distanse, reisevirksomhet og andre begrensninger vært mindre inngripende enn i Norge og andre europeiske land.



– Det var feil å delegere så mye makt



Men de siste månedene har debatten i Sverige hardnet til og eskalert. Flere uttrykker nå direkte mistillit til hvordan svenske myndigheter har håndtert corona-krisen, og flere vil ha strengere tiltak for å få slutt på utbredt smitte og død.

En av de som nå tar til orde for å gi Tegnell mindre innflytelse, er lederen av det svenske høyrepartiet Moderaterna, Ulf Kristersson.

I et debattinnlegg i Dagens Nyheter etterlyser han en konkret handlingsplan for å stå imot den tredje smittebølgen Sverige trolig står overfor i nær fremtid.

– Det var feil å delegere så mye makt til enkeltmyndigheter, mener partilederen.

– Det er kun regjeringen alene som kan ta ansvar

Derfor ber han nå statsminister Stefan Löfven om å overta kontrollen med og håndteringen av pandemien.

– Det er kun regjeringen alene som kan ta ansvar, og avgjørelser må tas på grunnlag av et føre-var-prinsipp, heter det i debattinnlegget.

Ifølge SVT er det påvist muterte virus i 20 av 21 svenske regioner, og den britiske varianten er på fremmarsj og dominerer nå smittestatistikken.

– Vi vet at den britiske varianten er svært smittsom. Vi forventer, akkurat slik vi ser det i Danmark og i regionene vi har kunnet følge i noen uker, at det vil fortsette å være en økt andel av den britiske varianten i de positive prøvene, sa Karin Tegmark Wisell, leder avdeling i Det svenske folkehelsebyrået, under en pressekonferanse.

– Sverige har vært et paradoksene paradis

Den politiske kommentatoren Göran Eriksson i Svenska Dagbladet skriver at det tok ett år før Moderaterna innså at den svenske coronamodellen var mislykket.

– Under kampen mot pandemien har Sverige vært et paradoksene paradis. Den sosialdemokratiske regjeringen utformet en strategi som avvek fra omverdenen, og ble derfor stilt spørsmål ved. Den svenske linjen med relativt sett mildere restriksjoner, ble hyllet av grupper som ikke pleier å være venner av Sverige, som den amerikanske høyrebevegelsen, skriver Eriksson.

Truet på livet – lever med politibeskyttelse



Tegnell har den siste tiden mottatt flere hatmeldinger og er blitt truet på livet. Både han og flere helsetopper i Sverige lever nå med politibeskyttelse.

Også medarbeidere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har det siste året mottatt flere grove draps- og voldstrusler. Enkelte av hendelsene er politianmeldt.

