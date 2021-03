I helgen skal den 74 år gamle eks-presidenten holde sin første store tale etter at han måtte overlate Det hvite hus til Joe Biden.

Det skjer når American Conservative Union (ACU) inviterer høyresiden i Det republikanske partiet til sin årvisse CPAC-konferanse.

Ifølge nære medarbeidere kommer Trump der til å lansere seg selv som partiets ubestridte leder og antatte presidentkandidat i 2024.

Grasrota

– Trump er Det republikanske partiet, sier tidligere rådgiver Jason Miller til nettstedet Axios.

– De som angriper Donald Trump, angriper også grasrota i partiet, legger han til.

Talen i Orlando, som trolig blir holdt søndag, vil ifølge en annen medarbeider bli «en maktdemonstrasjon» fra Trumps side.

Hovedbudskapet vil være at han fortsatt har kommandoen og at hevnen etter valgnederlaget blir søt.

Kvitter seg med kritikere

Ifølge Axios, som ofte har velinformerte kilder, har Trump denne uka hentet rådgivere til golfklubben sin i Mar-a-Lago i Florida for å diskutere comebacket og planlegge veien videre.

Trump håper blant annet å kvitte seg med kritikere i partiet ved neste års mellomvalg og har sluttet helhjertet opp, også økonomisk, om kandidater som utfordrer dem.

Ifølge Forbes mottok Trump nærmere 2,2 milliarder kroner i donasjoner i løpet av de første åtte ukene etter at han tapte valget, fra givere som håpet at han skulle vinne fram i retten med sine anklager om valgfusk.

Selv om pengene var øremerket til dette formålet, blir de nå trolig pløyd inn i valgkampen til republikanere som utfordrer Trumps motstandere i flere delstater.

Ikke invitert

Conservative Political Action Conference (CPAC), som vanligvis holder sin årskonferanse i Maryland, har i år flyttet den til Orlando i Florida.

Mer moderate republikanere, som tidlige FN-ambassadør Nikki Haley, er ikke invitert, og tidligere visepresident Mike Pence som ble truet på livet da fanatiske Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar, har ifølge Fox News takket nei til å delta.

Republikanernes mindretallsleder i Senatet, veteranen Mitch McConnell, er heller ikke invitert til årets CPAC. Han stemte rett nok for å frifinne Trump under riksrettssaken, men hudflettet deretter den tidligere presidenten og ga ham skylden for at Kongressen ble stormet.

Video: Trump hevdet å ha vunnet valget – selv om mange stemmer gjensto å telle

Overbeviste

Tusenvis har ifølge The Guardian forlatt Det republikanske partiet siden stormingen av kongressbygningen, som kostet fem mennesker livet.

Trumps støttespillere er imidlertid sikrere enn noensinne på at det var han som var valgets rettsmessige vinner, og hele 58 prosent av dem som stemte på ham, er også overbevist om at det var venstreradikale som lokket med seg et fåtall Trump-tilhengere for å storme Kongressen, viser en meningsmåling foretatt av Suffolk University for USA Today.

Det har ifølge amerikansk påtalemyndighet ingen rot i virkeligheten, og mange av de 250 som er pågrepet etter stormingen, har tilknytning til militser og grupper på ytre høyre fløy.

Følger Trump

Den samme meningsmålingen viser at nesten annenhver Trump-velger, 46 prosent, vil følge ham dersom han forlater Republikanerne og danner et nytt parti, og 42 prosent sier at riksrettssaken styrket deres egen støtte til ham.

Mange republikanere, inkludert partiledelsen, kvier seg derfor for å kritisere og distansere seg fra Trump, vel vitende om hvilke følger det kan få for dem selv, for partiet og for utsiktene til å vinne framtidige valg.

– Han trenger ikke å danne noe nytt parti, han kan bare ta over Det republikanske partiet, slik han også gjorde i 2016, sier republikaneren Francis Zovko til USA Today.

– Alle trodde at han var en stor vits, men til slutt lo de ikke mer, sier han.

Stor støtte

Hele 72 prosent av de spurte i Suffolk University-målingen sier at de vil støtte Trumps kandidatur dersom han velger å stille som partiets presidentkandidat i 2024, mens bare 12 prosent sier at de ikke vil støtte ham.

Trump trenger derfor ikke frykte motstand og kritikk når han i helgen gjentar sitt budskap og høster jubel i Orlando.

– Vår historiske, patriotiske og nydelige bevegelse for å gjøre USA storslått igjen (MAGA), har så vidt begynt, lovet han tidligere i måneden.

Video: Melania Trump mener ektemannen er USAs beste håp for framtiden