Donald Trumps boligmareritt kan ende i alvorlig tiltale: Skal ha blåst opp verdien på egen luksuseiendom

The Seven Springs, en eiendom som eies av den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump, er dekket av snø, tirsdag 23. februar 2021 i Mount Kisco,. Nå er Trump under etterforskning for skattesvindel for å finne ut om eiendommens verdi ble manipulert for å oppnå større skattefordeler. (AP Photo / John Minchillo) Foto: John Minchillo / AP