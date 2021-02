Ashley (27) levde i konstant frykt – slik unnslapp hun QAnon

Rundt presidentvalget i november valgte Ashley Vanderbilt (27) å laste ned den stadig mer populære appen Tiktok, og det var her hun fikk sitt første møte med den høyreekstreme gruppen og konspirasjonsteoriene til QAnon. Hun lastet ned appen for underholdning og for å distrahere seg fra nyhetene, men hennes forside ble stadig mer fylt opp av politisk ladet innhold.

Planla å forsvinne

Innen innsettelsen 20. januar var småbarnsmoren overbevist om at USA kom til å bli en kommuniststat eid av Kina, og hun vurderte å ta datteren Emmerson (4) ut av skolen og gå i dekning.

– Jeg fortalte mamma at vi kommer til å bli tatt av Kina, og at vi alle trolig kommer til å dø. Jeg var fast bestemt på at jeg måtte ta datteren min ut av skolen før de kom og tok henne, forteller Vanderbilt til CNN.

Det var Vanderbilts mor som overbeviste datteren sin om å ikke ta Emmerson ut av skolen. Moren beroliget datteren med at det er slik valg foregår, og at det er naturlig at maktskifter skjer.

Samtidig fikk 27-åringen fortalt på sine sosiale medier at QAnon hadde en plan. Ifølge henne var beskjeden at «alle forrædere skal samles og stilles ansvarlig».

Datteren reagerte på Vanderbilts oppførsel

Etter stormingen av Capitol Hill 6. januar begynte Vanderbilt å kjenne på tvil, hun hevder også at den fire år gamle datteren hennes begynte å reagere på morens forandrede oppførsel. Da skjønte 27-åringen at det hadde gått for langt. Hun mener at plattformer som Tiktok og Facebook «dro henne inn i et spindelvev av konspirasjonsteorier og skremselspropaganda», og nå håper hun at hennes historie kan hjelpe andre ut av lignende situasjoner.

– Jeg tok feil og vet nå at QAnon er en farlig politisk bevegelse, sier Vanderbilt.

Mange bar en «Q» på skjorten for å vise sin støtte til QAnon under stormingen av Capitol Hill 6. januar. Foto: Sandy Huffaker / AFP/NTB

En kultlignende bevegelse

QAnon er tidligere beskrevet som en kultlignende internettbevegelse og samling av konspirasjonsteorier fra høyreradikale grupper i USA. Tilhengerne hevder særlig at det i flere tiår har eksistert en «dyp stat» av mektige personer som styrer det amerikanske statsapparatet og samfunnet i det skjulte. En av gruppens mest profilerte medlemmer er «sjamanen» Jacob Chansley, kjent som Jake Angeli. Han deltok under stormingen av Capitol Hill, og sa seg nylig villig til å vitne mot tidligere president Donald Trump i den kommende riksrettssaken.

– Han føler seg forrådt av presidenten, sier Chansleys advokat Al Watkins til AP.

Ashley Vanderbilt har trukket seg helt ut av bevegelsen, og tilbringer nå tiden med fire år gamle Emmerson i deres hjem i den amerikanske delstaten Sør-Carolina.