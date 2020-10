Facebook og Twitter sprer fortsatt ellevill konspirasjonsteori

Konspirasjonsteorien hevder at en rekke ledende demokrater, blant dem tidligere presidenter som Bill Clinton og Barack Obama, sammen med en rekke «venstrevridde» kjendiser og kulturpersonligheter driver satanisk og pervers seksuell utnyttelse av barn og konspirerer for å styre USA og verden.

President Donald Trump er den store helten i historien og blir sett på som en hemmelig kriger som om kort tid vil slå hardt til, avsløre nettverket og kaste alle involverte i fengsel.

Fungerer som megafon

Konspirasjonsteorien har fått stadig flere følgere, og plattformer som Facebook og Twitter har til tross for løfter om å begrense spredningen gjort lite, viser en undersøkelse som nyhetsbyrået AP har gjort.

– Algoritmene deres bidrar til å radikalisere folk og gir i realiteten denne konspirasjonsteorien en megafon slik at den kan utvides, sier antropologen Sophie Bjork-James ved Vanderbilt University.

Hun har lenge fulgt med på spredningen av QAnon og mener sosiale medier som Facebook og Twitter spiller en helt avgjørende rolle i spredningen.

Har et ansvar

– De har et ansvar og må stenge denne megafonen. Gang på gang viser de liten vilje til å gjøre det, sier Bjork-James.

Twitter medgir at de ikke har forbudt QAnon men hevder at de gjør sitt beste for å begrense spredningen av konspirasjonsteoriene. I juli innførte de nye regler som angivelig har halvert antallet meldinger av denne typen.

Facebook sluser imidlertid fortsatt automatisk brukere til flere QAnon-grupper, blant annet til «QAnon Updates» der 11.000 medlemmer utveksler nye ville teorier, videoer og lenker.

En av gruppene har fått navnet «Trump 2Q2Q» i et forsøk på å skjule hva den egentlig inneholder, og på Instagram kan man fortsatt søke opp emneknaggen «WWG1WGA». Det er en forkortelse for konspirasjonsgruppens motto «Where We Go One, We Go All».