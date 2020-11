Marjorie Taylor Greene, en republikansk forretningskvinne, vant i Georgias 14. kongressdistrikt, melder nyhetsbyrået AP. Hennes demokratiske motstander trakk seg fra valget i september.

Den framtidige kongresskvinnen har høstet krass kritikk for å ha kommet med rasistiske uttalelser og for å støtte QAnon – en bevegelse som fremmer en konspirasjonsteori uten forankring i virkeligheten som hevder at Donald Trump kjemper i skjul mot en satanistisk kabal av demokrater, milliardærer og kjendiser som mishandler barn.

FBI har identifisert QAnon-bevegelsen som en potensiell terrortrussel. QAnon har flere ganger inspirert voldelige handlinger i USA.

Bakgrunn: QAnon: Tidslinje for vold knyttet til konspirasjonsteorien

Greene stilte mot John Cowan, en konservativ Trump-supporter og uttalt abortmotstander, i primærvalget i august. Republikanske representanter hadde opprinnelig fordømt Greene etter at hun hadde kommet med anti-muslimske, antisemittiske og rasistiske uttalelser.

Sammenlignet Black Lives Matter med Ku Klux Klan



Videoer som nyhetsnettstedet Politico hadde fått tilgang til viste Greene som argumenterte for at muslimer burde blitt bannlyst fra den amerikanske regjeringen. Hun sammenlignet også Black Lives Matter-bevegelsen med Ku Klux Klan, i tillegg til at hun gjentok antisemittiske løg3ner om milliardæren George Soros.

Likevel ble Greenes kampanje støttet av grupper med tilknytning til Mark Meadows, stabsjefen i Det hvite hus, lederen for den konservative tenketanken Herritage Foundation og mange republikanske mega-donorer.

Etter seieren i primærvalget har republikanske representanter i stor grad omfavnet Greene. Hun har flere ganger blitt hyllet av president Trump, som gjentatte ganger har nektet å fordømme QAnon.

Desinformasjon og QAnon-støtte



Greene var ikke den eneste republikanske kandidaten som har støttet QAnon som har stilt til valg i år.

Angela Stanton King, som har vært en støttespiller for Trump i kampen om svarte velgere på Twitter, har også innrømmet at hun trodde på konspirasjonsteorien, til tross for at hun ikke var en støttespiller av den.

Det er ventet at hun taper valget om kongressetet hun har kjempet om.

Media Matter, som har sporet desinformasjon fra kandidatene, oppdaget at det var 27 kandidater på stemmeseddelen som denne måneden har støttet QAnon-innhold.

Oversatt og tilrettelagt av redaksjonen /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited