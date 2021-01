Storbritannia: Har skrevet ut 45.000 coronabøter

Forrige uke stengte Storbritannia ned landet i det som kan anses som landets strengeste «lockdown» så langt.

Nå trenger britene en god grunn til å forlate hjemmet sitt, hvis ikke kan de straffes med en bot på 200 pund, cirka 2300 kroner. De som blir tatt på fersken flere ganger, kan bli bøtelagt for opptil 70.000 kroner, skriver BBC.

Innkjøp av medisiner, mathandling, og barn som flytter mellom separerte foreldre er noen av de godkjente grunnene til å forlate hjemmet.

Styrker bemanningen

Selv om det brenner godt i lommeboka om coronareglene brytes, har det vært nok å gjøre for politiet. Tirsdag meldte Metro at det har blitt skrevet ut nesten 45.000 bøter til dem som har brutt coronareglene under pandemien.

Martin Hewitt, formann i det nasjonale rådet for politisjefer i Storbritannia, har uttalt at det er mange som ikke lytter til politibetjentene som patruljerer gatene.

– I de fleste tilfeller lytter de, men det er fortsatt for mange som velger å ikke gjøre det. Dette setter oss alle i fare, sa Hewitt på en pressekonferanse tirsdag.

Han presiserte at det nå vil bli satt ut enda flere politibetjenter i Storbritannias gater.

Over 100.000 kroner i bot

Hewitt nevnte flere eksempler over nylige brudd på coronareglene. Politiet skal blant annet ha stoppet en båtfest i Hertfordshire med over 40 deltakere, der alle ble bøtelagt for 350 kroner.

I Surrey utenfor London ble en bot tilsvarende 115.000 kroner delt ut til en festarrangør, mens en 19-åring ble arrestert i Bristol for å ha reklamert for en ulovlig rave-fest på sosiale medier. 38 personer, som dukket opp til festen, ble bøtelagt.

– Vi kaster ikke bort tid på å argumentere med folk som dette, som ikke tar noe hensyn for andres sikkerhet. Å organisere fester eller store samlinger er farlig, egoistisk og totalt uansvarlig i lys av trusselen vi møter i øyeblikket, sa Hewitt.

Bare de siste syv dagene har Storbritannia registrert 389.572 smittetilfeller, og 6.898 mennesker har mistet livet til viruset.

Statsministeren får kritikk

Storbritannias statsminister Boris Johnson ble tatt på fersken. Foto: NTB

Det er fortsatt lov til å trene ute i Storbritannia, men kun en gang om dagen, og en skal ikke bevege seg utenfor sitt lokale område.

Søndag meldte Evening Standard at statsminister Boris Johnson var blitt observert på sykkel i Queen Elizabeth Olympic park. Parken ligger tolv kilometer unna Johnsons leilighet i Downing Street.

– Nok en gang er det «gjør som jeg sier, og ikke som jeg gjør» for statsministeren. London har en av landets høyeste smittetall. Boris Johnson, burde gå foran som et godt eksempel, sier parlamentsmedlem for Labour, Andy Slaughter, ifølge The Guardian.