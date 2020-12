Sykehusene fylles opp i England

Antall pasienter som behandles for covid-19, var mandag steget til 20.426, ifølge BBC. Det høyeste antall som tidligere er registrert, var rundt 19.000 i april.

I hele Storbritannia ble det mandag registrert 41.385 nye smittede. Det var første gang tallet var over 40.000.

Det rekordhøye smittetallet og de mange innleggelsene bekymrer det engelske sykehusvesenet. Ifølge medisinsk direktør for NHS England, Yvonne Doyle, er det fare for at sykehusene blir overbelastet.

Også i Wales og Skottland er det bekymring for at sykehusene blir fylt til bristepunktet med koronapasienter.