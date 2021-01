Tror ikke England kan åpne opp før i mars

I en pressekonferanse mandag meddelte den britiske statsministeren, Boris Johnson, at England går inn i en ny nasjonal nedstenging fra tirsdag.

Dette blir landets tredje lockdown for å forsøke å begrense den store økningen i covid-19-smittetilfeller.

– Vi har et nytt virus i landet som er 50-70 prosent mer smittsomt. Det er åpenbart at vi må gjøre noe for å forhindre smitte, mens vi venter på vaksinen, sa Johnson mandag kveld.

Håper å åpne mer i mars

Englands tidligere justisminister og nå kansler for Hertugdømmet Lancaster, Michael Gove, tror landet må vente til mars før de åpner opp igjen, slik at vaksinen får tid til å virke.

– Vi kan ikke si med sikkerhet at vi vil kunne lette på restriksjonene i midten av februar, men vi vil gjøre alt vi kan for at så mange som mulig blir vaksinert, slik at vi sakte men sikkert kan åpne opp, sa Gove til Sky News tirsdag morgen.

– Jeg tror vi kan si at når vi går inn i mars bør vi kunne lette på noen av restriksjonene, men ikke nødvendigvis alle, konkluderte Gove.

– Bli hjemme

På regjeringens hjemmesider presiserer Englands regjering at alle er nødt til å holde seg hjemme, men det finnes noen unntak.

Hvis en skal handle nødvendige ting for seg selv eller en sårbar person.

Gå på jobb eller bedrive frivillig arbeid, om det ikke kan gjøres hjemmefra.

Trene med egen husstand eller en annen person. Dette bør bare være en gang om dagen, og de bør oppholde seg i sitt lokale område.

Møte egen kohort eller barnets kohort.

Om de trenger medisinsk hjelp eller er i fare.

Skolene og universitet vil holdes åpne for sårbare barn og unge. Alle ande vil ha hjemmeskole til hvert fall februar.