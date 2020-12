Kaos-møte i Det hvite hus: Diskuterte mulighet for unntakstilstand

Den dårlige stemningen skal ha nådd et nytt høydepunkt under et opphetet møte i det ovale kontor fredag.

Til stede under møtet var, foruten presidenten selv, advokat Sidney Powell, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, stabssjef Mark Meadows, advokat Pat Cipollone.

Trumps advokat, coronasyke Rudy Giuliani, skal ha deltatt på telefon. I tillegg skal flere medarbeidere i Det hvite hus ha vært til stede.

Ropte til hverandre



Ifølge CNN startet møtet gemyttlig, men temperaturen skal etter hvert ha blitt så høy at deltakerne skal ha ropt til hverandre.

Møtet blir beskrevet som «stygt», og frontene skal ha vært steile. Dette bekreftes også av storavisen The New York Times.

Årsaken til uoverensstemmelsene skal i hovedsak ha handlet om muligheten for at Trump fortsatt kan omgjøre valgresultatet. Det til tross for at de fleste land, inkludert Kina, Russland og Brasil, nå har gratulert Joe Biden med seieren.

I tillegg har valgmenn fra USAs 50 delstater avgitt sin stemme, hvor Biden fikk 306 valgdelegater mot Trumps 232.

Biden fikk over syv millioner flere stemmer enn Donald Trump i presidentvalget 3. november.

Les også: Trump ber støttespillere «snu valget»

Trump er fraværende mens USA er i dyp krise



Tidligere sjef for cybersikkerhet i USA sikkerhetsdepartement, Chris Krebs, uttalte under en høring i Senatet 16. desember at valget i november var det sikreste i landets historie.

Dette nekter Trump å godta. Derfor bruker han mye av sin tid på å tilbakevise og hevde at han er valgets vinner.

I forhold til coronapandemien, massearbeidsløsheten, den økonomiske krisen og det storstilte hackerangrepet mot USA, har han nærmest vært fraværende, noe han har måttet tåle hard kritikk for, også fra egne rekker.

Ba Trump vurdere unntakstilstand



Under møtet i Det hvite hus, som også The New York Times rapporterer fra, skal den tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn ha tatt opp muligheten for at presidenten kan påberope seg retten til å innføre unntakstilstand for å vinne fram i sin kamp for å bli sittende som USAs president. Det ville i så fall gi Trump enorme fullmakter.

Flynn ble benådet av Trump tidligere i desember Flynn, til tross for å ha sagt seg skyldig i å ha løyet til FBI i Russland-etterforskningen. Flynn regnes som en av Trumps nære allierte.

Les også: Trump hinter om at han stiller i 2024

Da temaet om unntakstilstand kom opp under samtalene fredag, skal dette ha utløst kraftige diskusjoner. Flere av de øvrige deltagere skal ha advart på det sterkeste mot å velge en slik linje, og i diskusjonens hete skrek de til hverandre, ifølge rapporter som har lekket ut fra møtet.



Trump har så langt ikke forlatt linjen om å motarbeide valgresultatet, men kommer jevnlig med uttalelser i sosiale medier hvor han hevder at valget var rigget og preget av omfattende valgjuks.

Bekymret for hva Trump vil finne på før 20. januar



Giuliani skal dessuten ha forsøkt å få Department of Homeland Security til å delta i Trump-kampanjens innsats for å oppheve Trumps valgnederlag.

Et annet diskusjonstema, som skal ha ført til opphetet debatt, var et forslag om å beordre en spesialrådgiver til å undersøke beskyldninger om valgsvindel som Trumps egen administrasjon allerede har avvist.

Blant annet ble det tatt til ordet for å be om å få tilgang til stemmemaskinene som ble brukt under valget for å sjekke om det kan ha vært feil på disse. De fleste av hans rådgivere, som deltok på møtet, skal ha motsatte seg denne ideen, skriver The New York Times.

Det skal nå være en økende og utbredt bekymring, både blant Trumps medarbeidere og motstandere, om hva han vil foreta seg nå som hans dager som president er talte. 20. januar er det definitivt slutt.

Les også: Amerikansk jurist: – Trump har vært den klart mest miljøfiendtlige presidenten

Video: Melania Trump sier ektemannen er USAs beste håp for framtiden