2020 har vært et rart år, det er ingen tvil om det. Derfor burde man kanskje ikke bli overrasket over dette mystiske funnet midt ute i ørkenen i den amerikanske delstaten Utah.

For det var myndighetene selv som oppdaget stål-konstruksjonen da de var oppe i et helikopter for å telle tykkhornsau langs ravinen.

Myndighetsperson fra Utah Division of Wildlife Resources undersøker monolitten som dukket opp langt inni ødemarken. Foto: Utah Division of Wildlife Resources

– Whoa, whoa, whoa!

Bret Hutchings fløy helikopteret og forteller til den lokale tv-stasjonen KSLTV om øyeblikket biologene oppdaget monolitten.

– Han sa plutselig; Whoa, whoa, whoa! Snu! Det er en ting der som vi må kikke nærmere på, forteller han til KSLTV.

For mellom noen klippevegger langt ute i ødemarken sto en tre meter høy metallkloss. En slags monolitt.

– Det er noe av det rareste jeg har møtt på alle de årene jeg har flydd, sier Hutchings til tv-stasjonen.

Mellom seg spøkte biologene og piloten om at dersom én av dem plutselig forsvant, så måtte de andre bare løpe for livet.

Holder stedet hemmelig

Ifølge en pressemelding fra Department of Public Safety var det ingen indikasjoner på at hvem som eventuelt kan ha satt opp monolitten i området.

Lokasjonen er så avsidesliggende at myndighetene har valgt å ikke fortelle nøyaktig hvor den befinner seg. De frykter at folk som vil dra ut for å se den, kan skade seg, noe som vil måtte føre til storstilte redningsoperasjoner for å få dem i sikkerhet.

Mange teorier

De lokale myndighetene har selv ingen svar på hvor kolossen stammer fra og har bedt publikum om hjelp:

«Hva i alle dager er det der?»



På sosiale medier har det ikke stått på forslagene, der flere har sammenlignet den med konstruksjonen fra filmen 2001: Space Odyssey. Hutchings tror selv det er en fan av filmen, som står bak konstruksjonen.

Spiral Jetty

I 1970 konstruerte Robert Smithson Spiral Jetty ved kysten av Great Salt Lake. Kunstverket er blant delstatens mest kjente landemerker. Foto: Julio Cortez / AP

Det har helt tilbake til 1960-tallet dukket opp mystiske kunstinstallasjoner langt ute i ørkenen i delstaten, der den mest kjente var «Spiral Jetty», en jordarbeid-skulptur konstruert i 1970 ved Great Salt Lake, laget av Robert Smithson.

Funnet ble gjort 18. november, og de lokale myndighetene har ennå ikke avklart om funnet skal etterforskes ytterligere.