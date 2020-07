Kan ha funnet svaret på mystisk elefant-død

Det var i juli at det kom frem at det var blitt funnet mer enn 350 døde elefanter i Botswana i det sørlige Afrika:

Først ble det oppdaget 12 døde dyr i begynnelsen av mai i Okavangodeltaet. I midten av juni hadde antallet døde elefanter stedet til 169, og siden har det økt ytterligere til 281 dyr, ifølge myndighetene i Botswana.

Uavhengige observatører hevder imidlertid at det kan dreie seg om mer enn 350 elefanter som er døde på mystisk vis.

Botswana har i dag verdens største bestand av elefanter, estimert til å være på 130.000 dyr. Den stadig økende mengden døde elefanter fikk myndighetene til å gni seg febrilsk i hodet.

Flere hundre elefanter har omkommet i løpet av de siste månedene i Botswana. Foto: Reuters

Krypskyttere var helt utelukket, ettersom støttennene fremdeles var intakt og festet til elefantkadavrene. Heller ikke kunne det skyldes miltbrann, som i fjor tok livet av omkring 100 dyr. 70 prosent av dødsfallene skal ha skjedd i områder med vannhull, og de omkomne elefantene var i ulike aldre og av begge kjønn.

Myndighetene i Botswana sendte i juni ut nødappell for å finne ut hvorfor elefantene døde. Nå mener ansvarlig myndighet for natur og nasjonalparker i Botswana, Cyril Taolo, at gåten kan være løst etter å ha mottatt de første laboratorieresultatene.

– Basert på foreløpige resultater som vi har mottatt, ser vi på naturlige giftstoffer som den potensielle årsaken, forklarer Taolo til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge ministeren kan enkelte bakterier på naturlig vis produsere giftstoffer, spesielt i stillestående vann.

