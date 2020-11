Prinsesse Dianas bror raser mot BBC: «Ren uredelighet»

I begynnelsen av oktober ble det kjent at TV-kanalen Channel 4 skal vise en dokumentar om hvordan BBC sikret seg det berømte Panorama -intervjuet med prinsesse Diana.

Det historiske intervjuet som ble sett av 23 millioner, ble sendt på BBC i november 1995. Her fortalte prinsesse Diana blant annet at «det var tre personer i ekteskapet» og at hun tvilte på om prins Charles ville bli en god konge.

Dokumentaren «The truth behind the interview» avslører hvordan den relativt ukjente journalisten Martin Bashir fikk prinsessen i tale.



Falske kontoutskrifter



Bashir skal blant annet ha benyttet seg av falske kontoutskrifter som viste at medlemmer av hoffet ble betalt av sikkerhetstjenesten for å dele privat informasjon om prinsesse Diana.

Bashir skal også ha skrevet et brev til prinsessen hvor han fortalte om ryktene om prins Charles utroskap med barnepiken. I tillegg skal han ha fått prinsessen til å tro at sikkerhetsvaktene tok opp hennes private samtaler, melder avisen The Sun.

Bashir opprettet kontakt med prinsesse Dianas via hennes bror, Charles Spencer. Tre måneder før intervjuet møtte han jarlen under påskudd om at han undersøkte presseetikk i forbindelse med dekningen av prinsessens liv. Det var da han viste Spencer kontoutskriftene som senere har vist seg å være falske. I september 1995 arrangerte Spencer et møte med søsteren, han selv og Bashir i en leilighet i London.

Les også: Prinsesse Sofia ble knust av kritikken

Spencer: «Ren uredelighet»



Etter møtet skal Spencer ha advart sin søster mot å stille opp i intervjuet, men ifølge britiske medier var hun allerede hektet på tanken. De nye opplysningene om hvordan Bashir sikret seg intervjuet med prinsessen har fått jarlen til å rase.

Han krever nå en granskning av BBC. I et brev til BBC-sjef Tim Davie gir han TV-kanalen det glatte lag, melder avisen Daily Mail, som har lest brevet.

Spencer mener BBC benyttet seg av «ren uredelighet» for å sikre seg intervjuet med Diana.

Forrige uke nektet Davie å åpne en ny granskning av anklagene mot BBC. Samtidig beklaget han at journalisten hadde benyttet seg av falske kontoutskrifter.

«Hadde jeg ikke sett disse utskriftene, ville jeg aldri ha introdusert Bashir for min søster. Da ville Bashir forblitt en av tusenvis av journalister som hadde et bittelite håp om at hun (Diana) skulle snakke med dem», skriver Spencer.

Krever beklagelse fra BBC

Jarlen krever nå en uforbeholden unnskyldning fra BBC. Han stiller også spørsmål om hvorfor Tony Hall, tidligere BBC-sjef, ikke gjorde mer for å undersøke hvordan Bashir sikret seg intervjuet.

«Hvorfor søkte ikke Tony Hall sannheten fra meg?»

«Hvem visste om omfanget av den gule journalistikken (skandalejournalistikken)?», skrev Spencer før han fortsatte med å kreve en unnskyldning.

«Uærligheten som jeg så fra BBC, både Bashir og hans kollegers handlinger for å sikre seg intervjuet, og hvitvaskingen i Tony Halls navn, krever det.»

Bashir er for tiden coronasmittet, og for syk til å svare på beskyldningene, ifølge avisen The Guardian.

BBC har imidlertid insistert på at de falske kontoutskriftene ikke spilte noen rolle da prinsessen valgte å stille opp i intervjuet. Kringkasteren viser til et håndskrevet brev fra prinsesse Diana hvor hun skrev at hun aldri så kontoutskriftene.

«BBC er så åpne som mulig om hendelser som fant sted for et kvart århundre siden», heter det i en uttalelse ifølge The Guardian.



– En ikonisk skikkelse



Prinsesse Diana døde i en tragisk bilulykke i Paris 31. august 1997. Hun var moren til pris William og prins Harry, og prins Charles sin første kone.

– Diana var en ikonisk skikkelse for veldig mange, både hos dem som er opptatt av kongehus, kjendiser, mote og jetsett, og hun nøt dessuten enorm respekt for innsatsen innen humanitært arbeid. I tillegg kommer det at et overraskende dødsfall i ung alder genererer mye følelser. Alt har bidratt til at så mange er opptatt av henne, sa sosiolog og førsteamanuensis Arve Hjelseth ved NTNU til NTB, i forbindelse med 20-årsmarkeringen for hennes død i 2017.