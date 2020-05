Mental helse er en av prins Williams (37) hjertesaker og han har i flere år vært en forkjemper for åpenhet rundt psykiske problemer.

I en ny BBC-dokumentar snakker han med den tidligere fotballspilleren Marvin Sordell (29) om sorgen over å miste en av sine nærmeste.

Sordell, som vokste opp uten faren sin, sier at det å bli far selv brakte tilbake mange vonde minner. Det kjenner prins William seg igjen i.

– Å få barn er den største forandringen man kan gå gjennom i livet, det er det virkelig. Når man har vært gjennom noe traumatisk, som at moren min døde da jeg var yngre, kommer følelsene tilbake veldig fort, sier han til BBC, og legger til:

– Det er fordi det er en ny fase av livet, også er det ingen der til å hjelpe deg, og jeg følte definitivt at det var veldig overveldende til tider.

Fantastisk og skummel opplevelse å bli far

Han sier imidlertid at han og hertuginne Kate er gode på å støtte hverandre gjennom tunge perioder. Prins William og hertuginne Kate har tre barn sammen: George (6), Charlotte (5) og Louis (2).

– Følelser kan komme ut av det blå når man minst venter det eller når man trodde man var ferdig med å bearbeide dem. Å bli forelder er en av de mest fantastiske opplevelsene i livet, men det er også en av de skumleste, sier han i BBC-dokumentaren.

Prins Harry gikk gjennom «totalt kaos»

Prins Harry har også flere ganger vært åpen om at sorgen over morens død fortsatt preger ham. I 2017 sa han til The Telegraph at han hadde prøvd å takle sorgen ved å ikke snakke om det.

– Min måte å håndtere det på var å stikke hodet i sanden og la være fra å tenke på moren min, fordi hvordan kunne det hjelpe? Det ville bare gjøre meg trist. Det ville ikke få henne tilbake, sa han.

Etter hvert skjønte han at sorgen ikke ble noe bedre av å ignorere den, og han oppsøkte profesjonell hjelp.

– Det gikk 20 år hvor jeg ikke tenkte på det, og deretter to år med totalt kaos. Jeg visste ikke hva som var galt med meg, sa han til avisen.

