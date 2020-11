– Trump har ingen intensjoner om å gå av frivillig

Spenningen er på bristepunktet få timer før det amerikanske presidentvalget skal avgjøres. I månedsvis har demokrater og republikanere utkjempet en verbal drakamp om hvem som skal lede supermakten de neste fire årene.

De siste ukene har de steile frontene blitt enda tydeligere, og flere har advart mot at USA nå står på kanten av stupet og risikerer borgerkrig, uansett valgresultat.

Det mange nå spør seg om er hvorvidt Donald Trump vil akseptere valgresultatet dersom han taper. Ifølge de siste meningsmålingene har Trump knappet innpå Bidens forsprang, men det er først og fremst i vippestatene valget avgjøres.

– Kommer til å bli et råkjør for å utelukke poststemmene

– Trump kommer etter all sannsynlighet til å lede i Pennsylvania på valgnatten fordi poststemmene ikke blir telt før senere i Pennsylvania. Og jeg mistenker sterkt at han kommer til å erklære seg selv som seierherre der. I Florida blir poststemmene telt tidligere, så i Florida er det en mulighet for at vi vet vinneren i løpet av valgnatten. Vinner Biden Florida, kan Trump neppe påstå at han har vunnet valget med særlig troverdighet. Vinner Trump Florida og leder i Pennsylvania, kommer det til å bli et råkjør for å få utelukket poststemmene, sier professor i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Espen Moe.

Han har doktorgrad i statsvitenskap fra University of California, Los Angeles (UCLA), og har spesialisert seg på stormaktenes fremvekst og fall. Han har blant annet forsket på den underliggende dynamikken i internasjonal, politisk økonomi, strukturell økonomisk endring og langsiktig økonomisk vekst og utvikling.

– Det skal ganske store målefeil til før Trump vinner

– Hvem tror du vinner valget?

Espen Moe, professor i statsvitenskap ved NTNU. Foto: Geir Mogen / NTNU

– Blir det en fair and free election, vinner Biden. Meningsmålingene er såpass mye klarere enn de var for Clinton for fire år siden, og i hvert fall de store meningsmålingsinstituttene har gjort det de kan for å rette opp de feilene de gjorde for fire år siden. Så, det skal ganske store målefeil til før Trump vinner. Men det er heller ingen tvil om at republikanerne har jobbet hardere med å mobilisere, og at det ser ut til å ha blitt tettere i et par vippestater, som for eksempel Pennsylvania, den siste uken, poengterer NTNU-professoren.

– De kommer ikke til å akseptere valgresultatet

– Hva tror du skjer i USA når valgresultatet er klart, vil det bli uro, opptøyer eller borgerkrig slik mange har advart mot, og vil politi og forsvar gripe inn for å gjenopprette lov og orden?

– Demokratene kommer ikke til pent og pyntelig å godta at poststemmene utelukkes, slik de gjorde under valget i 2000, og de kommer ikke til å akseptere valgresultatet i så måte. Er det gjengs oppfatning på den amerikanske venstresiden at valget er stjålet, kommer det til å bli opprør i de større byene. Og Trump kommer ikke til å ha noe gjenvalg å tenke på og kommer til å slå det ned rimelig kontant. Militæret har ingen tradisjon for å ha politiske oppfatninger, så lenge det ikke skjer noe som er åpenbart grunnlovsstridig. Så lenge høyesterett har tilkjent Trump seieren, kommer militæret til å stå på Trumps side, svarer Moe.

– De fleste executive orders vil kunne reverseres

– Men hva om han taper, vil han eventuelt kunne stikke kjepper i hjulene for sin rival Biden og ta hevn på ulike måter for å gjøre starten på presidentperioden vanskelig?

– Det er vel ingenting som tyder på at Trump blir en god taper. Men, han vil ikke kunne få gjennom lovforslag som krever 60-40-flertall i Senatet, og de fleste executive orders vil kunne reverseres. Om for eksempel Obamacare kommer opp i Høyesterett, er det et utslag av det nye 6-3-flertallet i høyesterett og kommer ikke til å ha noe med overgangsperioden å gjøre. Det er antagelig utenrikspolitisk han vil ha størst spillerom uten at jeg helt ser hva han skal bruke det til, mener Moe.

– Trump har ingen intensjoner om å gå av frivillig

Han tror Trump uansett vil selge seg dyrt, og at han ikke akter å gi fra seg makten uten motstand.

– Jeg mistenker at det blir en og en halv måned med konstant klaging over at valget er illegitimt, noe som er en større kjepp i hjulet enn det meste annet. Han kan for eksempel komme til å oppfordre grupper på ytre høyre til å være på vakt de neste fire årene osv. Utover det, med mindre Biden har en klar seier i løpet av valgnatten, blir valget advokatmat. Trump har ingen intensjoner om å gå av frivillig.

– Trump risikerer definitivt søksmål om han må gå av

– Hvordan vurderer du risikoen for at Trump risikerer søksmål dersom han må gå av? Er det mange som nå vil hevne seg på Trump ettersom han da ikke lenger har immunitet?

– Trump risikerer definitivt søksmål om han må gå av. Særlig søksmål i New York. Så, selv om det føderale systemet kanskje prioriterer å la ting ligge for å unngå ekstra bråk, har det føderale ingen kontroll over det delstatlige. Og der kan han heller ikke gå inn med noen benådninger. Jeg tipper at de fleste som ønsker hevn til syvende og sist kommer til å holde seg i skinnet av hensyn til den nasjonale helsen. Så deilig det enn hadde vært for en del å se mannen bak «lock her up» ende i fengsel selv, så vet disse menneskene også at det kommer til å være ødeleggende for det politiske klimaet, påpeker Espen Moe.

– Ingen ligger an til å dø med det første

– Hvilket politisk spillerom vil Trump kunne ha i perioden fram til presidentinnsettelsen 20. januar, dersom det viser seg at han går på et nederlag mot Biden?

– I prinsippet er det ingen begrensninger på hva han kan gjøre i overgangsperioden. Sedvanen er at en avgående, såkalt «lame-duck»-president, sitter rolig i båten og ikke foretar seg noe med mindre det ramler en krise i fanget på ham. Men Trump har vist gang på gang at han ikke bryr seg om sedvane og det republikanske flertallet i Senatet under Mitch McConnell likeså. Skulle det dø enda en demokratisk høyesterettsdommer, kunne man han ha tenkt seg at noe vil skje. Men ingen ligger an til å dø med det første, og de skjønner at forbitrelsen fra demokratisk side da hadde blitt så stor at demokratene hadde utvidet høyesterett med 2-4 nye dommere, forklarer USA-eksperten.

– Han blir fremdeles ikke dømt

Han legger til at det er verdt å huske at det også er Senatsvalg. Dersom demokratene vinner, noe han anslår til 2/3 sannsynlighet, kan de stoppe alt av lovforslag, bortsett fra executive orders, og alt av dommerutnevnelser.

– Det vil også gjøre det umulig for republikanerne å stoppe en riksrettssak, slik de gjorde det tidligere i år. Men han blir fremdeles ikke dømt fordi det må det være 2/3 flertall for, men riksrettssaken blir i hvert fall gjennomført, påpeker Espen Moe.

Han er også relativt sikker på at Trump vil benåde noen straffedømte i løpet av overgangsperioden. Flere av Trumps støttespillere er blitt fengslet under Trumps fire år som USAs president.

