Trump langer ut: – Behandler oss verre enn fienden

Det nærmest seg for alvor valgdagen i USA. Neste tirsdag er det ventet at folk vil strømme til valglokalene for å stemme på sin favoritt.

Torsdag var president Donald Trump og Demokratenes utfordrer Joe Biden på stemmefiske i den viktige vippestaten Florida, en delstat mange eksperter mener Trump må vinne om han skal ha et håp om å fortsette som president.

Under et valgmøte i Tampa advarte Trump velgerne mot å stemme på Biden. Han mener Bidens politikk vil føre landet inn i en depresjon og svekke USAs rolle på den internasjonale scenen.

– Han vil at du skal overgi landet vårt til Kina, til alle disse nasjonene som utnytter oss totalt. Det er grunnen til at jeg er her, sa presidenten.

– Skammelig



Trump mener USA blir utnyttet og dårlig behandlet av sine allierte rundt om i verden.

– På mange måter behandler våre allierte oss dårligere enn fienden. I det minste har vi garden oppe mot fienden. Det våre allierte har gjort mot oss når det gjelder militær beskyttelse og handel, er skammelig, sa Trump.

Presidenten anklagde samtidig Tyskland for heller å ønske tidligere president Barack Obama tilbake i Det hvite hus.

– Det betyr at jeg gjør noe riktig, hevdet Trump.

Nato-bråk



Det er ikke først gang Trump langer ut mot allierte. I 2018 tok han et kraftig oppgjør med de allierte Nato-medlemmene for å bruke for lite penger på forsvar.

I 2014 ble Nato-landene enig om å bruke 2 prosent eller mer av bruttonasjonalprodukt på forsvar, men få klarte å nå målet. Den amerikanske presidenten har gjentatte ganger sagt at de øvrige medlemslandene må ta en større del av byrden.

Så anspent var situasjonen at Trump var på nippet til å erklære at han ville trekke USA ut av militæralliansen, om ikke alle allierte pliktet seg å nå målet.

Kampen om reklametid



Presidentkandidatene bruker store pengesummer på reklamere for å være synlig under valginnspurten.

Biden har brukt 54,1 millioner dollar, tilsvarende en knapp halv milliard kroner, for reklametid i de siste åtte dagene av valgkampen.

Trump har brukt 26,9 millioner dollar, ifølge analysefirmaet Advertising Analytics. Spillet om reklametida ble vippet enda mer i Demokratenes favør onsdag, da tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg begynte å bruke 15 millioner dollar på reklame i Texas og Ohio som angriper Trumps håndtering av koronapandemien.

Trump vant Texas og Ohio med henholdsvis 9 og 8 prosentpoeng i 2016, men Bloomberg-medarbeidere sier milliardæren ble overbevist om at de er innenfor Demokratenes rekkevidde etter å ha gjennomført meningsmålinger i helgen. En av hans topprådgivere hevder at det er dødt løp i begge delstatene.