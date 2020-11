Trump antyder at han vil sparke Fauci etter valget

På et valgmøte i Florida i natt uttrykket han også frustrasjon over at coronapandemien fremdeles er høyt oppe i mediebildet.

Publikum svarte med å rope «Gi Fauci sparken».

– Ikke si det til noen, men la meg vente litt til etter valget, svarte han da folkemengden.

Trump har tidligere vært i munnhoggeri med USAs smittevernekspert en rekke ganger, og han har uttrykket bekymring for et potensielt politisk tilbakeslag ved å fjerne den populære og respekterte legen før valget. På valgmøtet i Florida takket han publikum for «rådet».

Vil utfordre stemmetelling rettslig

Før valgarrangementet i Hickory i North Carolina uttalte Trump at han forbereder seg på å rettslig utfordre tellingen av poststemmer fra Pennsylvania.

– Vi skal på valgnatten, så snart valget er over, skal vi se på det med våre advokater, sa Trump.

Trump har gjentatte ganger kritisert avgjørelsen fra høyesterett som tillater at poststemmene i Pennsylvania kan telles i dagene etter selve valgdagen.

Spår rød bølge



Presidentens rådgiver håper Demokratenes kandidat Joe Bidens ledelse i forhåndstemmer, blir hentet inn med et sterkt frammøte av republikanske velgere på valgdagen.

Trump selv spår en «rød bølge» av stemmer på valgdagen. Fargen rød er forbundet med Det republikanske partiet.

– Jeg liker valgdagen, og det gjør de fleste av dere også, sa han til velgere i Dubuque i Iowa.