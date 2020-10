Den fatale kjøreturen ble gjennomført for flere år siden, i 2012, men har nå fått ny aktualitet.

Det var milliardær-arvingen Vorayuth Yoovidhyas som satt bak rattet da en politibetjent mistet livet under en påkjørsel i Bangkok i Thailand.

Politibetjenten, som ble påkjørt, ble etterlatt i hjelpeløs tilstand, og døde senere av skadene.

Rømte landet med privatfly i 2017

Ulykken ble etterforsket i flere år, før saken til slutt ble henlagt i sommer. Det førte til opptøyer i Thailand. Demonstrantene mente henleggelsen viste at rikfolk slipper unna alvorlig kriminalitet.

Vorayuth Yoovidhyas, med tilnavnet «The Boss», rømte landet i et privatfly i 2017, og har siden vært ettersøkt. Nå blir arvingen fra Red Bull-imperiet på nytt etterlyst via det internasjonale politinettverket Interpol, skriver The Guardian.

– Etter at vi mottok bekreftelse, har vi sendt et ønske om å oppspore ham til alle de 194 medlemslandene. Vi må gjøre hva enn det koster for å få ham tilbake til landet. Dette er en meget alvorlig forbrytelse, sier oberst Krissana Pattanacharoen i det thailandske politiet.

Kokainmisbruk



Milliardærarvingen Vorayuth Yoovidhya er siktet for skjødesløs kjøring av en bil med døden til følge, og for å ha benyttet kokain. Dette bildet er fra 5. april 2017 hvor Vorayuth «The Boss» Yoovidhya setter seg inn i en bil idet han forlater et hus i London. Nå er den thailandske playboyen etterlyst av Interpol. Foto: Matt Dunham / AP

Vorayuth Yoovidhya er nå siktet for skjødesløs kjøring av bil med døden til følge, og for å ha benyttet kokain.

Den internasjonale etterlysningen kommer etter statsadvokaten i Thailand og statsministerens kontor krevde nye undersøkelser. Disse skal ha vist at det skal ha blitt begått feil i den tidligere etterforskningen.

Deretter fikk saken status som «rød», som betyr høyeste etterlysningsgrad.

God for 100 milliarder kroner



Den etterlystes bestefar, Chaleo Yoovidhya, var grunnlegger av suksessdrikken Red Bull.

Da han døde i 2012, 88 år gammel, var han den tredje rikeste personen i Thailand, og skal ha vært god for 50 milliarder kroner.

Vorayuths familie regnes i dag som den nest rikeste i Thailand med en estimert formue på om lag 100 milliarder norske kroner, ifølge Forbes magazine.