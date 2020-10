Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han to års fengsel.

Mange hoteller i Thailand står nå nærmest tomme på grunn av coronapandemien, men flere holder likevel åpent, og i sommer besøkte Wesley Barnes øya Koh Chang der han tok inn på ett av strandhotellene.

Oppholdet ble imidlertid ikke slik han hadde forventet, og i et innlegg på Tripadvisor i juli skrev han at de ansatte var uvennlige og at de oppførte seg om de ikke ønsket noen gjester.

Det har ført til at han nå er siktet for å ha ødelagt hotellets rykte. Han anklages også for å ha kranglet med ansatte etter at han nektet å betale en avgift for alkohol som han tok med seg til hotellet, opplyser politiet på Koh Chang til nyhetsbyrået AFP.

Barnes, som jobber i Thailand, ble pågrepet av innvandringsmyndighetene og brakt tilbake til øya, der han ble sittende i arresten en kort periode før han ble løslatt mot kausjon.