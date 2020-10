Putin ønsker Trump god bedring

Budskapet ble overbrakt i et telegram fredag, hvor Russlands president sier han tror at Trumps menneskelige kvaliteter vil hjelpe ham gjennom sykdommen.

– Jeg er sikker på at din livskraft, gode humør og optimisme vil hjelpe deg med å hamle opp med dette farlige viruset, skriver Putin til Trump i meldingen.

WHO-sjefen: «Ønsker paret «full og rask bedring»

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, sender også sine beste ønsker til USAs president Donald Trump og kona Melania.

I en twittermelding skriver WHO-sjefen at han ønsker paret «full og rask bedring».

Den amerikanske presidenten kunngjorde tidligere fredag at han og kona Melania har testet positivt for covid-19.

Trump har startet en prosess for å trekke USA ut av WHO. Han har beskyldt FN-organisasjonen for å ha for tette bånd til Kina, og for å ha mislyktes i sin håndtering av koronapandemien.

EU-presidenten: «En kamp vi alle fortsetter å kjempe»



EU-president Charles Michel ønsker det amerikanske presidentparet snarlig bedring etter at de fikk påvist coronasmitte.

– Covid-19 er en kamp vi alle fortsetter å kjempe. Hver dag. Uansett hvor vi bor, skriver Michel på Twitter i en hilsen til Donald og Melania Trump.

Michel er denne uken vert for EUs toppmøte, et møte han utsatte i siste liten etter å ha vært i nærkontakt med en coronasmittet. EU-toppen slapp med skrekken og testet negativt før han avbrøt karantenen og var klar til å lede møtet.

Erna Solberg: «Et eksempel på hvor smittsomt viruset er»

Statsminister Erna Solberg ønsker USAs president Donald Trump god bedring. Her fra et møte i Det hvite hus i Washington i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg ønsker USAs president Donald Trump god bedring etter at han og førstedame Melania Trump er bekreftet smittet med coronaviruset.

– Jeg ønsker Donald Trump og alle som er smittet av corona, god bedring! Vi står midt i en pandemi, og dette er et eksempel på hvor smittsomt viruset er. Det er derfor vi har innført smittevern, skriver statsminister Erna Solberg i en SMS til VG.

Trump tvitret om de positve testene like før klokken sju norsk tid fredag.

Stoltenberg: «Jeg håper de begge blir raskt friske»

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sender sine beste ønsker til USAs president Donald Trump og kona Melania.

«Jeg håper de begge blir raskt friske fra covid-19», skriver Stoltenberg på Twitter.

USAs president Donald Trump kunngjorde fredag at han og kona Melania har testet positivt for covid-19.

Merkel: «Jeg håper de blir bra igjen»

Tysklands statsminister Angela Merkel ønsker president Donald Trump og hans kone Melania god bedring etter at de kunngjorde at de var smittet av corona.

– Jeg sender Donald og Melania Trump alle mine beste ønsker, tvitret Merkels talsmann Steffen Seibert på hennes vegne.

– Jeg håper de blir bra igjen fra coronasmitten, og at de er friske igjen snart.

Video: Trump: – Vaksinen er klar før året er omme