Trump om coronaviruset: – Det påvirker omtrent ingen

Det var under et intervju med Detroits Fox News-avdeling at Trump skal ha snakket varmt om USAs håndtering av coronaviruset. Samtidig skal han ha hevdet at virusets omfang var svært lite, skriver CNN.

– Vi har gjort en fantastisk jobb. Viruset påvirker omtrent ingen, og unge folk er nærmest immune, skal presidenten ha sagt.

– Kritisk periode

Samtidig skal Trumps smittevernrådgiver Anthony Fauci ha advart mot tiden USA går i møte. Over 200.000 mennesker har mistet livet som følge av coronaviruset i USA, og Fauci er bekymret for at de kommende månedene vil bli utfordrende.

– Det er uakseptabelt å ikke vedkjenne at vi er på vei inn i en kritisk periode, ogv vi må handle deretter, sier Fauci til CNN.

Ifølge CNN har advarselen om de kommende månedene blitt møtt med lunken reaksjon fra Det hvite hus. Det går mot presidentvalg i USA, og avisen hevder at Trump jobber for å sanke seg stemmer, og derfor ønsker å overbevise velgerne om at den verste krisen er omme.

Gjorde narr av munnbind-bruk

Under et arrangement tirsdag kveld skal presidenten ha gjort narr av sin rivaliserende kandidat Joe Biden. Biden har selv blitt observert med munnbind på sine arrangement.

– Skal han komme gående med munnbind?, hadde Trump sagt på spørsmål om neste ukes debatt mellom presidentkandidatene.

– Jeg skal være ærlig å si at han gjerne må bruke munnbind hvis han føler behov for det, skal Trump ha sagt.

Onsdag er det bekreftet 6,9 millioner smittetilfeller og 201.000 dødsfall som følge av coronaviruset i USA.