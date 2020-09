– Vi er i en usikker situasjon og følger den fra dag til dag. Vi kan ikke åpne mer nå, sier statsminister Erna Solberg på torsdagens pressekonferanse om coronaviruset.

– Smittetallene øker. Vi står fremdeles på utrygg grunn. De siste 14 dagene viser med tydelighet at situasjonen er svært skjør, sier statsministeren videre.

Solberg påpekte at årsaken til de økte smittetallene i hovedsak skyldes de lokalene utbruddene i Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad.

Fakta om regjeringens mulige coronatiltak * Øke fokus på å beskytte sårbare grupper, forebyggende tiltak for å unngå smitte inn i helseinstitusjoner og forsterke råd til risikogrupper. * Oppfordring om hjemmekontor forsterkes. * Oppfordring om å unngå kollektivtransport hvis mulig. * Maksimalt antall som kan samles på offentlige arrangementer reduseres til 50 personer. * Skjerpet anbefaling om avstand og antall på private sammenkomster kan eventuelt reduseres til maksimalt 5–10 personer, avhengig av situasjonen. * Tillatt åpningstid i restauranter, på barer og kafeer begrenses midlertidig til for eksempel kl. 24. Full stenging kan også vurderes som midlertidig tiltak, avhengig av situasjonen. * Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand, som for eksempel på kollektivreiser i rushtid * Oppfordring til å la flest mulig arrangementer foregå utendørs * Gjøre all undervisning på universitetene digital slik at det blir minst mulig fysisk oppmøte

– Utbruddene gir grunn til uro, sier Solberg.

Statsministeren poengterte også at det fremdeles er stabil og lav spredning i befolkningen.

– Må vurdere mer inngripende tiltak

Det er registrert 42 smittetilfeller i Bergen siste døgn. 41 er nye smittede, og én er et gammelt tilfelle.

– De neste dagene og ukene blir avgjørende for Norges vei videre. Det viktigste er at smitten ikke sprer seg ukontrollert. Smitten må først og fremst stoppes lokalt, sier Solberg.

– Dersom antall smittetilfeller stiger uten at vi vet hvor smitten kommer fra, eller at lokale utbrudd kommer ut av kontroll, da må vi vurdere mer inngripende tiltak. Men vi er ikke der nå, men vi er forberedt på gjøre det hvis det er nødvendig.

Høie: Hets av smittede må ta slutt

Tiltakene kan være lokale, regionale og nasjonale.

– Det kan bli aktuelt å skjerpe inn regler på hvor mange mennesker som kan møtes samtidig, og det kan komme sterkere tiltak

– Vi kan komme i en situasjon der regjeringen fraråder reiser til spesielt smitteutsatte områder i Norge, og at vi må gå tilbake til digital undervisning ved høyskoler og universiteter, fastslår statsministeren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg på pressekonferansen om coronasituasjonen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Mange av dem som har vært smittet i lokale utbrudd de siste ukene har blitt utsatt for hets. Dette må ta slutt, mener helseminister Bent Høie.

– Mange av dem som for eksempel er studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH), har blitt kalt egoister og det som verre er. Medlemmer av menigheten i Sarpsborg har blitt omtalt i ondskapsfulle ordelag. Dette må ta slutt, sa Høie under pressekonferansen.

Regelbrudd gir utbrudd

Statsministeren oppfordrer igjen alle til å følge smittevernrådene regjeringen gir. Det gjør hun etter at den første store undersøkelsen av hvordan nordmenn følger reglene, viser at 6 av 10 har brutt karantenereglene.

– Det helsemyndighetene så langt ser, er at utbruddene i all hovedsak skjer når smitterådene brytes. Dersom hver enkelt av oss følger smitterådene, vil vi opprettholde kontrollen, sier Solberg.

Hun ber folk finne fram selvdisiplinen igjen.

– Jeg tenker at folk må huske at karantenereglene er til for å beskytte andre enn deg selv. Det er ditt solidariske bidrag når du potensielt har vært utsatt for smitte fra andre. Det er på tide å finne fram den indre selvdisiplinen, sier Solberg.

Plan for gjenåpning

Regjeringen la også fram en plan for mulig gjenåpning av samfunnet dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Vi forbereder oss også på bedre tider, men vi letter ikke på coronatiltak i dagens situasjon, sier statsministeren.

Ved mindre smittetrykk vil det bli vurdert å åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten og tillatte opp mot 600 personer på offentlige arrangementer, fordelt i seksjoner på inntil 200 personer i hver.

Det kan også bli aktuelt å endre den nasjonale skjenkestoppen og erstatte den med registrering av gjestene på utesteder.