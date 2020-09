Den nye smitteoppblomstringen på ferieøya ble registrert fra onsdag til torsdag denne uken.

Det er ventet nye tiltak på Kanariøyene etter at smittetallene skjøt i været på øygruppens mest populære øy, Gran Canaria.

Ifølge avisen Canarias 7 kunne øya konstatere 246 nye smittetilfeller torsdag. Det løfter totaltallet for hele perioden til 4249 positive prøvesvar siden mars. Kanariøyene i sin helhet nådde torsdag ny smitterekord med 381 nye tilfeller. Den siste døgnrekorden for hele øygruppen lå på 367 tilfeller.

Presidenten er bekymret

Øygruppen med i overkant av 1,2 millioner innbyggere har opplevd 167 dødsfall, med en økning på 3 dødsfall torsdag. De siste tre dødsfallene skal alle ha funnet sted på Gran Canaria. Tallene er basert på rapporteringene som fortløpende legges frem av helsedepartementet på Kanariøyene.

For en uke siden varslet Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres flere innstramminger og tiltak, skriver Canaria journalen.

– Dette er bekymringsverdig, sa øygruppens president Ángel Víctor Torres under en pressekonferanse torsdag forrige uke.

Innfører tiltak

Det innføres forbud mot arrangement på over ti personer på øyer hvor smittetilfellene er på over 100 per 100.000 innbyggere. Dette rammer i første omgang Gran Canaria, skriver Canaria journalen.

I tillegg må restauranter og andre utesteder stenge ved midnatt, og folk bes begrense all sosial omgang til den nærmeste kretsen av familie og naboer. Ifølge Canaria journalen skal de siste tilfellene av smitteutbrudd ha oppstått på arbeidsplasser og blant familier. Canaria 7 melder at det er ventet flere tiltak i løpet av de kommende dagene.

