Robin Williams' enke: – Han ble feildiagnostisert

– Dette var en mann som var utrolig rik og dyp. Han visste så mye om mennesket og kultur, og hans humor var det hemmelige våpenet, forteller Susan Schneider Williams til det amerikansk talkshowet og aktualitetsprogramet Today på NBC.

Intervjuet er gitt i forbindelse med dokumentaren «Robin's Wish», som handler om skuespillerens kamp mot sykdommen, skriver magasinet People.

Rusproblemer



Ifølge politiet er det sannsynlig at skuespilleren tok sitt eget liv. Skuespilleren slet i perioder med narkotika- og alkoholproblemer, og han fikk blant annet behandling på en avrusningsklinikk i Minnesota.

Wlliams fikk de siste årene avsitt liv behandling for alvorlig depresjon . Etter hvert kom det fram at 63-åringen også led av demens. I tillegg hadde han utviklet Parkinsons sykdom.

Den kjente skuespilleren mistet etter hvert evnen til å tenke klart, hukommelsen sviktet, synet ble svekket og til slutt mistet han også kontrollen over motorikken.

– Hjernen hans var under angrep

Ifølge Schneider Williams ble Robin Williams feildiagnostisert. Det viste seg at han hadde utviklet Lewy body demens, som er den nest vanligste typen progressiv demens etter Alzheimers sykdom. Enken skal ha fått kjennskap til dette etter å ha lest rettsmedisinerens obduksjonsrapport.

– Hjernen hans var under angrep, forteller enken i en ny dokumentar, skriver Daily Mail.

Hun forteller at Robin Williams selv merket at han gradvis ble dårligere, og at det utløste angst og fortvilelse.

– Robin og jeg visste at det skjedde så mye mer. Robin hadde rett da han sa til meg: «Jeg vil bare starte hjernen på nytt.» I det øyeblikket lovet jeg ham at vi skulle komme til bunns i dette. Men jeg visste ikke at det ville skje etter at han gikk bort, forteller Schneider Williams.

Sov i hvert sitt rom: «Er vi separert?»



I tiden før skuespilleren ble de anbefalt av en lege å sove på separate rom for å lette på ektemannens søvnproblemer. Denne beskjeden skal ha gått sterkt inn på Robin Williams

– Han sa til meg: «Betyr det at vi er separert?» Det var virkelig et sjokkerende øyeblikk når din beste venn, din partner, din kjærlighet, oppdager at det er en stor avgrunn mellom oss, men som du ikke kan se, fordi den ikke er der i virkeligheten. Det var virkelig et tungt øyeblikk, forteller Susan Schneider Williams.

VIDEO: Hadde alvorlig hjernesykdom, flere kan fanges opp tidligere

– Han fikk oss til å le, og han fikk oss til å gråte

Nyheten om Williams' død ble mottatt med sjokk og sorg av både kolleger og fans over hele verden.

– Han fikk oss til å le, og han fikk oss til å gråte. Han delte sjenerøst sitt umåtelig store talent med alle dem som trengte det som mest, fra våre styrker som er stasjonert i utlandet, til de utstøtte på gata, het det i en uttalelse fra USAs daværende president Barack Obama.

Filmskaperen Steven Spielberg omtalte ham som et geni innen komediesjangeren.

– Robin var et tordenvær en av skuespiller, og vår latter utgjorde tordenen som holdt ham gående. Han var en kompis, og jeg kan ikke tro at han nå er borte, sa Spielberg.

Gift tre ganger



Williams var gift tre ganger, og etterlot seg barna Zachary, Zelda, og Alan.

Williams slo først gjennom som standupkomiker i San Francisco, før han fikk roller i TV-serier og etter hvert ble en av Hollywoods mest kjente stjerner.

Det store gjennombruddet kom i den Oscar-nominerte filmen «Good Morning, Vietnam» fra 1987. Først ti år senere ble han selv belønnet med Oscar for beste birolle i filmen «Den enestående Will Hunting». Han hadde også hovedrollen i filmene «Mrs. Doubtfire» og «Dagen er din».

Gjennom karrieren sanket Williams også to Emmy-priser, fire Golden Globe-priser, fem Grammy-priser og to Screen Actors Guild-priser.

VIDEO: Skuespiller Robin Williams er død