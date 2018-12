Kommunikasjonssjefen i det danske kongehuset:

Det danske slottets informasjon omkring prins Henriks helse de siste månedene han levde har blitt kritisert i lokale medier. I et intervju tar hoffets kommunikasjonssjef til motmæle.

Dronning Margrethe av Danmarks ektemann prins Henrik døde 13. februar i år på Fredensborg slott, 83 år gammel. Halvparten av asken ble spredd i dansk farvann. Den andre halvparten ble nedsatt i en urne i hagen til Fredensborg.

Prinsen fikk mye oppmerksomhet i danske medier da han noen måneder før sin bortgang uttalte at dronning Margrethe «holdt ham for narr», og at han ikke ville begraves ved siden av henne.

I september 2017 rapporterte det danske kongehuset at prinsen led av demens, men fikk sterk kritikk for å ha «holdt denne informasjonen tilbake», skriver danske BT.

– Informerte etter 48 timer

I et intervju med bladet Dansk Markedsføring sier det danske kongehusets kommunikasjonssjef Lene Balleby at slottet informerte 48 timer etter at diagnosen ble satt. I januar i år ble prinsen hasteinnlagt på Rigshospitalet i København, etter å ha blitt syk på ferie i Egypt.

– Det var et strategisk valg å jobbe så utadrettet som vi gjorde, sier det danske kongehusets kommunikasjonssjef Lene Balleby til bladet Dansk Markedsføring, der hun gir innblikk i hvordan kongehuset jobbet med kommunikasjon omkring prinsen de siste månedene av hans liv.

Dronning Margrethe er under Prins Henriks bisettelse fra Christianborg Slotskirke i København. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / NTB scanpix



– Dronningen gjør meg til narr

I august 2017 gjennomførte danske Se og Hør et kontroversielt intervju med prinsen ved hans slott i Cayx, der han holdt fast ved at han ikke ville begraves med dronningen:

Prins Henrik av danmark, ved avdukningen av Christian Frederik-monumentet på Eidsvolls plass ved Stortinget i 2014, i forbindelse med den norske Grunnlovens 200-årsjubileum. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Hun gjør meg til narr. Jeg har ikke giftet meg med dronningen for å bli begravet i Roskilde. Min kone har besluttet at hun gjerne vil være dronning, og det er jeg svært glad for. Men som menneske skal hun vite, at hvis en mann og kone er gift, så er de likestilt, sa prinsen til ukebladet.

Uttalelser som disse gjorde kommunikasjonen omkring prinsen vanskelig, sier kommunikasjonssjef Balleby til Markedsføring.

Frem til prinsen ble erklært syk var det enkelte episoder som var krevende å håndtere. «Blant annet beslutningen at han ikke ville begraves ved siden av dronningen, og episoden på Cayx», sier hun.

Var greve

Sykdommen kunne, ifølge hoffet, medføre forandringer i væremåte, reaksjonsmønstre, dømmekraft og følelsesliv, og samspillet med omverdenen.

Henrik var opprinnelig fransk greve, Henri de Laborde de Monpezat. Han giftet seg med den daværende kronprinsesse Margrethe i 1967. Paret fikk to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim.

Prins Henrik beskrives ofte som å ha strevd med å finne sin rolle i den danske kongefamilien. Blant annet lærte han aldri dansk ordentlig, da familien snakket fransk hjemme.

Det var flere kontroverser gjennom årene der prinsen uttrykte misnøye med posisjonen sin i kongefamilien.

Henrik ble bisatt i en privat seremoni, men flere tusen dansker møtte opp for å vise ham den siste ære under likvaken i slottskirken.

Til og med den anarkistiske fristaden Christiania i København sendte en krans til prins Henriks bisettelse 20. februar, forteller hans tidligere kammertjener i 33 år, Anker Andersen til DR. Han beskriver en nærværende arbeidsgiver som sendte ham julekort hvert år.

Dronning Margrethe og prins Henrik under Dronning Margrethe sin 77-års fødselsdag på Marselisborg Slot, 2017. Foto: Henning Bagger / NTB scanpix

Fredensborg Slot i Nordsjælland, onsdag den 14. februar 2018, dagen etter prins Henriks død. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / NTB scanpix