Det var et TV-team som oppdaget krateret da de fløy over Jamalhalvøya i nordvestlige Sibir, skriver The Siberian Times.

Da forskere dro for å utforske fant de rester av is og stein flere hundre meter fra episenteret.

Den en gang lukkede lommen av metangass hadde eksplodert og etterlatt seg et hull i bakken.

Oppdaget flere krater

Ifølge nettstedet Science Alert er det usikkert når eksplosjonen skal ha funnet sted, og om klimaendringer har forårsaket hendelsen.

Her klatrer to forskere ned i et av kratrene på Jamalhalvøya. Foto: Stringer / Reuters

I 2014 ble et lignende krater oppdaget på samme halvøy, etter flere usedvanlig varme somre. Det nylig oppdagede krateret er det 17. og største av sitt slag som er funnet, skriver Science Alert.

Kratrene er forårsaket av plutselig kollaps i lommer som oppstår når mengden metangass bygger seg opp under den smeltende permafrosten. Nylig skrev ABC Nyheter om den bekymringsverdige utviklingen i verdens største permafrostkrater.

Permafrost-krisen

Arktiske områder i Canada, Alaska og Sibir opplever kollaps i permafrosten som følge av klimaendringer. Ifølge forskerne er det for tidlig å konstatere at klimaendringer står bak dannelsen av de nyoppdagede kratrene.

– Tiden mellom dannelsen av en slik gasslomme og eksplosjonen har vært så kort at det har vært vanskelig å observere. De fleste blir først oppdaget etter at gasslommen har eksplodert, sier forsker Evgeny Chuvilin til Science Alert.

Se video: Hetebølgen i Sibir bekymrer forskerne: – Skremmende: